CAMEROUN :: QUELQUES PROJETS ATTENDUS DANS LA REGION DE L’OUEST EN 2023 :: CAMEROON

Après la construction de la ligne de transport de 400 kV qui permettra d'acheminer l'énergie de Nachtigal à l'Ouest avec la possibilité d'une interconnexion avec le Nigeria , la mise service d’une nouvelle ligne de transport de 225 KV pour mieux desservir l’Ouest , et le Nord-Ouest , cette partie du pays peut envisager son industrialisation .

PROJET DE CRÉATION D’UN PARC INDUSTRIEL de 52 milliards de FCFA.

Le projet s’étend sur une superficie de 113 hectares dans le département du Ndé (précisément à Badounga et Bagoua).Il est porté par une promotrice industrielle et le gouvernement camerounais à travers le ministère des mines.

PROJET DE CRÉATION D’UN VILLAGE BIO ÉMERGENT DANS LA VALLÉE DU NOUN.

La valorisation de la vallée du Noun se précise depuis quelques années après le choix fait par le gouvernement de créer une ville nouvelle qui va jumeler Kouekong(Bafoussam) et la ville de Foumbot.

Avec la construction et la mise en service des infrastructures tells l’hôpital de référence de Kouekong, le stade omnisport Kouekong, les logements sociaux et le projet de valorisation du barrage de Bamendjing pour la production d’électricité (barrage-réservoir de Bamendjing est un barrage de retenue camerounais situé sur la rivière Noun) ,toutes ces localités situées a deux minutes du pont sur le Noun participe de cette ambition giganteste .

Plusieurs projets de construction d’hôtels sont en chantier dans cette partie de la ville de Bafoussam.

Viendra s’associer à cela le développement de la vallée du Noun, faite de grandes plaines inondées du Noun et de ses affluents, le marais du Mfou à Koutaba, du Nja à Baïgom et bien d’autres .Elle permettra de récupérer plus de 50 000 ha utilisables en rizières, maraîchages, pâturages. C’est un élément fondamental de l’avenir agricole de la région.

USINE DE PRODUCTION DE LA SABC ET DES POULETS DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN

En 2023 démarrent la construction d’une usine de production brassicole dans le département du Noun, le projet initie par la SABC au budget de 18 milliards permettra au-delà de la transformation du mais, le développement de la culture de ce céréale.

La région de l’Ouest organise du 17 au 27 Novembre 2022 dans la capitale régionale la « rencontre d’échanges, de découvertes et d’exhibitions de la région de l’ouest » sous le thème : « ENSEMBLE, BATISSONS NOTRE REGION ».