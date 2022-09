MONDE ENTIER :: LaLiga Loca: la nouvelle émission des fans africains de la Liga :: WORLD

Cette semaine, LaLiga va lancer une nouvelle émission excitante, LaLiga Loca, qui célébrera la croissance du championnat espagnol sur le continent africain et assurera un engagement plus important des fans de football.

Emission dédiée aux résumés et présentation du meilleur de LaLiga sous un oeil africain, ce show sera présenté par Julia Stuart de SuperSport et accueillera des joueurs légendaires du continent africain qui ont évolué dans le championnat espagnol, mais aussi d’autres invités spéciaux sans oublier un segment dédié aux supporters.

LaLiga Loca sera diffusée pour la première fois sur le continent africain cette semaine, en direct sur la chaîne LaLiga sur DStv sur SuperSport 4. Finidi George, l’ancienne icône de LaLiga et des Super Eagles du Nigéria, sera l’invité spécial pour cette première.

Cette émission sera aussi disponible sur les comptes de LaLiga sur Instagram et Facebook, offrant la possibilité aux fans d’interagir avec la ligue, de partager les meilleurs moments de LaLiga, commenter et avoir une chance de gagner des cadeaux.

« La popularité de LaLiga a fait un bond en Afrique et nous sommes impatients de lancer l’émission LaLiga Loca, qui nous permettra d’avoir un engagement en ligne et en direct plus intense et des interactions avec les fanatiques de football sur ce continent. Ce sera une émission divertissante qui mettra en avant la nature unique de LaLiga, avec un focus sur les intérêts africains et la place de ce continent dans ce championnat. Ce sera une émission sans doute très populaire et qui offrira plus d’informations concernant LaLiga aux fans africains de football, » explique Marcos Pelegrin, Managing Director de LaLiga en Afrique du Sud.

Marc Jury, Chief Executive Officer de SuperSport, indique : « Nombre des meilleurs joueurs africains ont évolué en LaLiga et les stars actuelles comme Samuel Chukwueze, Franck Kessie et Iddrisu Baba brillent dans ce championnat. Le lancement de LaLiga Loca est donc une très bonne idée. Toute émission qui met en avant les meilleurs joueurs du continent est toujours la bienvenue et elle va offrir un rappel concernant tous les talents qui sont originaires de ce continent. C’est une superbe initiative de LaLiga et nous sommes impatients de diffuser LaLiga Loca sur nos plateformes. »

LaLiga Loca présentera le meilleur des informations de LaLiga avec un angle consacré au continent africain. Des invités, comme l’ancien ailier du Real Betis et du Real Mallorca George, offriront leur expertise concernant le championnat espagnol.

Finidi George évoquera son expérience en tant que pionnier africain en LaLiga et ce qui rend ce championnat si spécial et unique. Il donnera également son avis sur les équipes et joueurs actuels de LaLiga.

Mbulelo Thinta, journaliste sportif sur MKT et podcaster populaire, et Jermaine Craig, journaliste sportif expérimenté, analyseront les rencontres les plus intéressantes de LaLiga et les joueurs à suivre, avec un focus sur les stars africaines du championnat et les joueurs ayant un lien fort avec le continent africain.

Une partie très attendue de cette émission sera consacrée aux fans qui pourront se défier lors d’un quiz dédié à LaLiga avec la possibilité de remporter des cadeaux.