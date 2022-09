Don de 20 « HUAWEI IDEA -HUB » au Gouvernement camerounais: Huawei tient ses promesses :: CAMEROON

Le numéro un mondial des TICs procède depuis le 1er septembre à la distribution de 20 unités de système de vidéoconférence intelligents dénommés « Huawei idea hub »à plusieurs départements ministériels.» du Cameroun.

Le 17 Mai 2021, Alors que la pandémie Covid-19 battait son plein, M. Terry HE, Président du Groupe Huawei Northern Africa était reçu en audience par le Premier Ministre Chef du Gouvernement.

Leur échange avait porté sur le partage des expériences stratégiques et sur les perspectives importantes de relance économique post Covid-19 dans le cadre du partenariat stratégique entre Huawei et l’Etat du Cameroun. C’était aussi l’occasion pour M. Terry HE de réaffirmer la grande amitié entre l’Etat du Cameroun et la haute hiérarchie de Huawei.

Le Cameroun qui célébrait en ce même jour ses 20 ans de téléphonie mobile s’est vu promettre par le Président du Groupe Huawei Northern Africa un don de 20 « Huawei idea hub » en guise d’encouragement.

Le mois de septembre 2022 marque donc la concrétisation de cette promesse faite par Huawei à son partenaire qu’est l’Etat du Cameroun. Depuis le 1er septembre 2022, les responsables de Huawei parcourent les institutions gouvernementales bénéficiaires de ce don.

Pour ce mercredi 14 septembre, c’était au tour du ministère de l’enseignement supérieur de recevoir son unité « idea hub ». Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur Pr. Jacques Famé Ndongo qui présidait cette cérémonie a remercié les équipes de Huawei pour cet appui au Gouvernement camerounais qui vient démontrer la volonté de ce partenaire stratégique de d’accompagner le Cameroun dans la modernisation de ses télécommunications. « ces équipements derniers cri en terme de vidéo conférence vont nous permettre à coup sûr de mieux gérer désormais nos réunions à distance » a-t-il ajouté.

Des paroles qui rejoignent celles de Balungeli confiance Ebune, le Ministre Directeur de cabinet du Premier Ministre qui en recevant son dispositif « idea hub », le 8 septembre dernier avait déclaré : « notre informaticien vient de me confirmer que c’est la technologie la plus récente en matière de vidéo conférence que vous nous avez ramené et soyez sûrs que nous en ferons un bon usage ».

Il faut noter que l’ « idea hub est un équipement de vidéo conférence de dernière génération conçu par Huawei pour répondre aux défis imposés par la pandémie Covid-19 comme le confinement, la distanciation sociale et la fermeture des frontières. Pour Mme Edmonde Teboh la Directrice des Relations Publiques et Channel de Huawei pour la zone CEMAC, « ce nouveau système de vidéoconférence intelligente a plusieurs fonctionnalités. Plus besoin de plusieurs câbles, c’est un système tout en un avec des fonctions de réunion, de tableau blanc, de projection avec un système Windows et système iOS qui vous permettent de travailler comme si vous étiez sur un ordinateur et aussi de pouvoir partager des meetings en toute confidentialité ce qui vous permet d’être plus rapide et plus efficace au travail. C’est donc un outil de travail, de collaboration et d’échange intelligent qui permet aux collaborateurs d’être plus efficace ».