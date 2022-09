CAMEROUN :: Philippe Camille AKOA fêtera sa 17ème année comme DG du Feicom le 11 novembre 2022 :: CAMEROON

11 novembre 2005 c’était le décret N° 2005/452 portant nomination d'un Administrateur Provisoire au FEICOM, en la personne de Monsieur Philippe Camille AKOA 11 novembre 2022, cela fera bientôt 17 ans que Philippe Camille AKOA règne à la tête du fond spécial d’équipements et d'intervention intercommunale. À l'approche de ce joyeux anniversaire, peut-être qu’un champagne sera ouvert pour fêter cet événement heureux.

Cité parmi les DG qui sont soient tombés aux oubliettes ou qui sont au dessus de la loi vue que la loi n° 2017/010, 12 juill. 2017, portant statut général des établissements publics dit que ; (2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés par décret du Président de la République. ARTICLE 27. - (1) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois. 3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général et de son adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans

Philippe Camille AKOA se repose au Feicom sans aucune crainte parce que croit-il, le Président Paul Biya l'aurait oublié.