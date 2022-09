CAMEROUN :: Rencontre avec M. Hilaire TINEN, CEO de CAMTRACK lors du lancement de l'application Yman Driver :: CAMEROON

« Il y'a eu de grosses évolutions, vous savez tout ce qui est technologie doit être constamment remis en cause pour faire évoluer le système. Je vais donner un exemple simple, lorsque nous avons démarré la solution, nous étions capable d'identifier certains signaux. Aujourd'hui si un chauffeur est dans un état alcoolique, nous avons une multitude de signaux qu'on peut lire, détecter qu'il est dans un état d'ébriété plus ou moins avancé. C'est un exemple parmi tant d'autres mais ça va évoluer. Aujourd'hui nous essayons aussi d'analyser des retours d'appréciation de la phase texte.

En présence du Directeur Général Hilaire TINEN, le lancement officiel par les soins du Ministre des Transports Jean Ernest NGALÈ BIBEHÈ MASSENA de la phase opérationnelle du projet de gestion et de suivi centralisé du transport interurbain de personnes dans le cadre du partenariat public-privés entre le Ministère des Transports et le Groupement CAMTRACK-MTN) à Yaoundé sur le site de Général Express Voyages a connu une mobilisation du gouverneur de la région du Centre, des hauts cadres du ministère de la défense et la sûreté nationale, plusieurs agences de voyages et des compagnies d’assurance. Dans le cadre de ce projet, CAMTRACK est le bras séculier de l’État. C'est le lieu de rappeler que Camtrack est une société de droit camerounais créée en 2002 dont la mission est le développement des services à valeur ajoutée appliqués à la sécurité, la surveillance et la télémétrie. Pionnière et leader dans la zone CEMAC en solutions Télématiques et Gestion de flottes automobiles, Camtrack est avant tout un intégrateur de solutions sur mesure. Avec plusieurs solutions en Vidéosurveillance, Contrôle d'accès, Géolocalisation, Tracking de véhicules, Gestion de flottes, Gestion de carburant, Conception de tableaux de bord et Surveillance de locaux, cette entreprise nationale laisse présager un avenir plus glorieux ; au vue des solutions développées, les experts conseillent de faire recours à CAMTRACK.