Critiques d'art : L'Afrique aura son répertoire

Le Programme No’ocultures, mis en œuvre par l’Agence panafricaine d’ingénierie Culturelle (Apic) et par l’Association Nord-ouest Cultures, se donne pour mission de professionnaliser et de valoriser des critiques d’art en Afrique. Le programme vise à mettre en place un groupe de presse culturelle spécialisé en critique d’art ; à conduire des formations en critique d’art et en spécialisation des journalistes culturels ; à organiser le Prix panafricain de la critique d’art débouchant sur la semaine Panafricaine de la critique d’art.

Les expressions artistiques retenues concernent les arts de la scène ou spectacles vivants ; les arts visuels; le cinéma ; la littérature entre autres.

La réception des formulaires d’inscription a commencé le 19 septembre et ira jusqu’au 30 octobre. L’analyse des inscriptions et vérification couvrira la fourchette 31 octobre – 20 novembre.

L’envoie de mail de confirmation de validation de l’inscription se fera entre le 21 et le 27 novembre. Le répertoire sera publié le 18 décembre prochain.