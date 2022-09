CAMEROUN :: Bruno Bekono Mvongo : le Firba se déroulera sur le prestigieux site du Palais des congrès :: CAMEROON

Le commissaire général de festival dévoile les motivations qui ont déclenché ce projet, non sans donner des précisions sur son contenu artistique.

La première édition du Firba est prévue du 7 au 11 février 2023 prochain. Quelle solution apportera-t-il dans l’environnement culturel au Cameroun ?

Le Firba, « Festival International Roots and and Beauty Africa » est un nouveau média qui a pour vocation la promotion des arts et des cultures, en Afrique centrale. Le fait qu’il prenne naissance au Cameroun dénote simplement du dynamisme et de la créativité des artistes et des acteurs culturels locaux. Le Cameroun, souvent dépeint comme « l’Afrique en miniature », possède une richesse extraordinaire en la matière. Il nous semble donc naturel d’y voir naitre une plateforme permettant non seulement de célébrer son propre génie mais aussi de contribuer à la promotion des valeurs africaines.



Le contenu prévoit près de huit formes d’expression artistique. Comment expliquez-vous l’absence du 6e et du 7e art, respectivement le théâtre et le cinéma ?

Pour cette première édition nous mettrons en avant les arts plastiques du continent, à travers une sélection officielle de 30 œuvres provenant des cinq sous-régions africaines et de la diaspora. Les œuvres sélectionnées feront l’objet d’une exposition et d’un concours qui permettra au public d’en désigner les meilleurs.

Ce parti pris est sans préjudice pour les autres expressions artistiques. Qu’il s’agisse de la musique, la danse, la gastronomie, la littérature, l’architecture et y compris le théâtre ou le cinéma que vous avez indiqués. Toutes ces formes de création artistique seront données à voir et à vivre dans les principaux pôles du FIRBA qui sont : les arts scéniques ; les arts de vivre ; les ateliers thématiques ; le village de l’artisanat.



De plus, le pays hôte du Firba et les pays invités disposeront d’espaces pour programmer et développer un contenu culturel sur le site du festival. Cette offre d’animation culturelle est également faite aux collectivités locales et aux festivals patrimoniaux qui pourront trouver au Firba une excellente opportunité de faire leur promotion. Pour conclure sur la question de l’éventail des activités, le Firba se déroulera sur le prestigieux site du Palais des congrès. Toutefois, de nombreuses initiatives et collaborations sont suscitées et encouragées pour se tenir dans la ville de Yaoundé et elles constitueront le programme Off du Firba.



La Promotrice est basée aux USA. Est-ce que ce n’est pas un souci quand il faut maîtriser l’espace culturel où nous nous situons pour pouvoir être efficace dans l’offre que vous nous proposez?

Sylvie Dang Makendi promotrice du Firba s’est entourée d’une assistance technique à la hauteur des enjeux du FIRBA. La qualité et l’expertise des conseillers qui travaillent à la réalisation de cet important évènement en témoignent. La supervision constante et méthodique du ministère des Arts et de la Culture, qui a bien voulu accorder son agrément au Firba est un gage de sérieux et d’efficacité.



Nous pouvons nous réjouir de la proximité de la promotrice avec les milieux artistiques africains aux Etats-Unis et ailleurs. Sa bonne réputation est un facteur clé du succès attendu. J’ai précédemment indiqué que le Firba est une opportunité de promotion des arts et des cultures africaines sans exclusive en Afrique centrale. S’il est vrai que chaque pays promeut des évènements culturels nationaux et qu’il en existe également à caractère international dans la plupart des sous-régions africaines, à l’instar du Fespaco au Burkina Faso ou du Marché des Arts du Spectacle Africain (Masa) en Côte d’Ivoire, le Firba est une nouvelle fenêtre qui s’ouvre au cœur de l’Afrique. Nul doute qu’il s’affirmera comme une destination importante de la valorisation du patrimoine culturel africain.