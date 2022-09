CAMEROUN :: Firba 2023 : l’apothéose c’est en février :: CAMEROON

Pour le confirmer, le comité d’organisation de ce rendez-vous culturel était face à la presse le 14 septembre dernier, au Musée national.



Du 7 au 11 février 2023, la première édition du Festival international Roots and beauty Africa (Firba), illuminera Yaoundé. Les organisateurs l’ont confirmé le 14 septembre dernier, au cours d’une conférence de presse, au cours duquel ils ont affronté le regard des journalistes qui voulaient tout savoir sur la première édition.

Cette biennale qui s’ébranlera au palais des congrès durant 5 jours, a vocation à promouvoir et valoriser le génie artistique de l’Afrique en général et du Cameroun en particulier. Selon le comité d’organisation, ce sera une plateforme où le business et la créativité feront bon ménage.

Ainsi, plusieurs formes d’expressions artistiques logeront dans la même enseigne. Il s’agira entre autres de la littérature, de l’art plastique, de la musique, de l’architecture, de la mode, de la danse, de la gastronomie.



Sylvie Dang Makendi

Coté participants, il y sont attendus, des artistes indépendants, les galeries et les institutions publiques. L’occasion sera donnée aux collectionneurs, amateurs d'art et le grand public de visiter l'exposition. Ils vivront sur site et en ligne à travers une plate-forme numérique dédiée, les nombreuses animations du festival. « C'est une occasion inédite de promotion et de valorisation de la création artistique en Afrique Centrale.

C'est une grande plateforme au croisement du business et de la créativité. Elle sublime des œuvres venues des quatre coins d'Afrique », explique la présidente du comité de pilotage, Sylvie Dang Makendi. Elle ajoute que le Firba est un carrefour, un haut lieu de culture propice à des rencontres d’experts et de passionnés ; une mise en scène d’une offre internationale de l’art africain contemporain ; un panorama global des axes de développement de l’industrie culturelle africaine ; un levier d’émulation de la créativité des artistes.

Flambeau du Firba

Quatre temps forts meubleront la première édition : la caravane du firba, le vernissage, les cérémonies d’ouverture et de clôture officielles. Elle compte sur une équipe d’hommes et de femmes d’expérience pour porter haut le flambeau du Firba. Le Commissaire général est assuré par Bruno Bekono Mvongo ; assisté de Claudia Meiguer. Le reste de l’équipe est constitué de deux conseillers ; Simon Pierre Omgba Mbida et Jean Michel Dissake.

A la direction de l’exposition se greffe Fabiola Ecot Ayissi, assistée de Hassan Njoya et Samuelle Bela. A la communication, l’on a aux relations presse et les relations publiques, Grégoire Nguema et Eric Christian Nya ; à la publicité, Gladys Ossongo Essimi ; à la Communication digitale, Alain Christian Biaback ; à la réalisation audio-visuelle, Petcheno Kuembove, au WebMastering, Henri Bangue Manyo, à la traduction, Antony Namanga, au Marketing et commercial, Elie Ikouti ; au Marketing Visiteurs, Laureine Mba-zoa ; au Marketing Exposants, Xavier Pierre Essomba ; à l’administration et aux finances, Yves Bikoy ; à la comptabilité-RH, Yves Bouche.