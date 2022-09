CAMEROUN :: Eric Niat : « Nous comptons passer de deux à dix bourses » :: CAMEROON

Le secrétaire exécutif s’exprime sur les missions de cette organisation dans le secteur de l’éducation.



Comme il est de tradition depuis quatre ans, la Fondation Niat a remis des bourses aux élèves méritants de la commune de Bangangté. Quelle était la touche particulière de cette année ?

Comme c’est le cas depuis près de quatre ans, nous sommes au chevet des élèves de la commune de Bangangté. Il est question pour nous d’apporter notre modeste contribution à l’éducation des enfants du Cameroun en général et de notre municipalité en particulier. Le président de la République et chef de l’Etat de notre cher et beau pays le Cameroun, Paul Biya, tient à ce que nos enfants soient bien formés. Nous nous arrimons à sa vision en accompagnant sa politique en la matière. Cette année donc, nous avons remis des kits scolaires à tous les élèves de la commune ; remis des primes d’excellence de 25 000 Fcfa pour chaque élève méritant (deux premiers des deux cycles) de tous les établissements secondaires d’enseignement public.

Est-ce que vous faites une évaluation de l’impact de ces dons d’année en année ?

Nous avons institué au sein de la Fondation, une cellule qui travaille en étroite liaison avec des chefs d’établissements pour justement faire un suivi-évaluation de l’impact de nos dons. C’est justement fort du retour positif de ces actions ô combien appréciées par ces chefs d’établissements, que nous nous engageons à nous déployer davantage pour la cause. Vous savez, nous sommes notamment en zone rurale, où les commodités d’apprentissage sont très réduites ; et les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. C’est donc à ce dessein que nous mettons la main dans la patte et pouvoir au mieux nous en impliquer.



Pourquoi l’avoir fait une semaine après la rentrée scolaire ?

Cette question s’est posée. Il faut déjà relever que les chefs d’établissements ont été consultés et c’est en intelligence commune que nous avons établi le planning des descentes. Vous savez, certains parents de ces zones rurales attendent toujours la première semaine avant d’envoyer les enfants à l’école. Nous ne voulions pas arriver dans ces écoles sans avoir le fichier exact des élèves et par classe ; ceci pour nos rendre compte de l’effectif par école ; comme une autre base de donnée qui nous permettra de peaufiner notre stratégie en appui à l’éducation.



Ça et là, des doléances vous ont été soumises. Comment comptez-vous-y apporter des réponses urgentes ?

Les doléances nous recevons aussi en cours d’année. Nous travaillons sur ces demandes pour pouvoir établir un budget qui nous permettrait d’être efficaces ; donc apporter des solutions aux problèmes qui ont été clairement exprimées. C’est pourquoi quand nous venons, nous savons déjà ce que nous allons remettre et qui répondra aux besoins exprimés.

Il est vrai qu’il y a des doléances qui nécessitent plus de ressources. Mais une chose est certaine, nous les résolvons au cas par cas, en fonction de l’urgence et surtout en fonction des moyens que nous disposons. Les doléances qui reviennent sont généralement l’insuffisance des salles de classe, le manque d’enseignants qualifiés, le problème d’eau potable. C’est pourquoi depuis le début d’année 2022, nous avons réalisé près de 10 forages d’eau potable qui servent aussi bien aux élèves qu’aux populations riveraines.



Quelles seront les prévisions pour l’année prochaines

Nous comptons passer de deux à dix bourses. Nous avons constaté que ces bourses boostent les élèves, qui travaillent en tenant compte du fait qu’ils seront sur le feu des projecteurs le moment venu.