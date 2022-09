Sylvain Itté, nouvel ambassadeur de France au Niger : Macron passe à l'offensive en Afrique

Le Président Macron a récemment demandé aux diplomates français de riposter vigoureusement au French bashing dans le monde et plus précisément en Afrique. Il n'a pas perdu du temps : ses récentes nominations d'ambassadeurs en Afrique en disent long sur cette volonté affichée du président française de passer à l'offensive.

Après le général de corps d'armée, Thierry Marchand, nommé ambassadeur au Cameroun, avec pour l'une de ses missions, épauler M. Grosgurin, en poste à Bangui et qui ne parvient pas à faire tomber le régime du Président Touadera, Emmanuel Macron a nommé M. Sylvain Itté, l'un de ses meilleurs atouts dans la contre-attaque française dans le monde et particulièrement en Afrique. L'ancien Envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique (le ''Monsieur Afrique'' de Macron) est désormais sur le terrain. Il faut dire qu'il n'est pas à sa première expérience en Afrique : il est passé, comme ambassadeur, par l'Angola.

M. Itté était déjà très présent sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook où il n'hésite pas à porter la voix de la France mais surtout à contredire tous ceux qui disent une autre vérité sur la politique de la France en Afrique.

Au fil du temps, il est devenu l'un des principaux contradicteurs du philosophe et activiste d'origine camerounaise vivant en France, Pr Franklin Nyamsi, qui, depuis quelques années, se démène à déconstruire et dénoncer la politique française en Afrique mais également les mauvaises pratiques démocratiques sur le continent.

Il apparait clairement, avec cette nomination, que M. Itté est désormais en mission en Afrique. Il le fera désormais à partir de Niamey. Il agira à partir d'une capitale moins animée du continent. Synonyme de discrétion et d'une liberté d'action plus importante. Abidjan, Yaoundé, Dakar, Kinshasa, etc., l'auraient exposé aux critiques et attaques des panafricanistes de plus en plus virulents.

Mais quand on connait la détermination de certains Africains à en finir avec certaines pratiques sur le continent, M. le nouvel ambassadeur de France au Niger ""peut s'attendre à faire du sport" selon un internaute qui commentait cette actualité. M. Itté, qui a pris l'habitude de ''croiser le verbe'' avec certains internautes, va devoir porter des gangs solides pour des séances d'uppercuts s'il a décidé d'aller en guerre contre le French bashing en Afrique.