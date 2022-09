CAMEROUN :: L'HÔTEL ISIS DÉVOILE SON ROOFTOP EN PRÉSENCE DES PERSONNALITÉS DE MARQUE. :: CAMEROON

C'est dans une ambiance festive que l'hôtel de référence ISIS a servi de cadre le Vendredi 16 Septembre 2022 à l'inauguration de son bar panoramique baptisé ROOFTOP EXPERIENCE.

Cette cérémonie d'inauguration unique en son genre a connu un succès explosif en présence des hautes personnalités de la République parmi lesquelles; le Ministre de l'habitat et du développement urbain(MINHDU), Célestine KETCHA COURTES, l'Ambassadeur itinérant du Cameroun Albert Roger MILLA aussi d'une brochette des anciennes gloires du football en occurence Jules Denis ONANA, Bernard TCHOUTANG et le tout arrosé d'un spectacle live des célébrités de la culture Camerounaise à l'instar d'Elvis Kemayo, Khristia Lauve, Mani Bella, Queens Loved, Mimie, sans oublier la présence des journalistes de classe exceptionnelle Hilaire SOPIE et Éric Christian NYA qui ont fait le déplacement depuis Paris pour la circonstance.

Le ROOFTOP de l'hôtel de référence ISIS vous accueille dans un cadre luxueux en style Européen avec une large gamme des boissons locales et étrangères de haute qualité sur une note des sonorités dansantes et douces en présence d'un personnel qualifié, expérimenté et professionnel doté de l'art de rendre service.

Situé à un jet de pierre de l'aéroport International de Yaoundé Nsimalen, l'hôtel ISIS qui offre son ROOFTOP panoramique pour la satisfaction des usagers, est un nouveau paradis hôtelier en plein coeur de la capitale politique riche



Des chambres VIP, des suites premium favorables à vous offrir le bonheur d'un séjour inoubliable. ISIS Hôtel c'est aussi son parking sécurisé, sa grille de prix à la portée de tous, sa salle de conférence spacieuse, sa salle de fête d'une capacité de 500 places et son restaurant moderne spécialise en saveurs locales et Internationales.

Adresse ; Yaoundé Messamendongo, derrière l'hôtel de police d'Odza face à la paroisse Saint Pierre Apôtre.

Infos et réservation; +237 695 03 29 29.