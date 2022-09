CAMEROUN :: Huawei « Seeds for the future »: L’édition 2022 est lancée :: CAMEROON

Huawei, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de (TIC) et d'appareils intelligents a procédé de vendredi 16 septembre à l’ouverture officielle de l’édition 2022 de son programme de formation annuel énommé Seeds for the future.

L’hôtel Djeuga palace de Yaoundé a revêtu ses plus beaux vêtements à l’occasion de cette cérémonie solennelle d’ouverture de l’édition 2022 du programme Huawei Seeds for the future.

Pour l’occasion, plusieurs dirigeants étaient présents parmi lesquels le Représentant du MINESUP et celui du MINEE. la présidente du Conseil d’Administration de l’ART et les Directeurs et responsables de certaines écoles partenaires de la Huawei ICT Academy au Cameroun.

Il faut dire que « Seeds for the future est un programme qui fait partie des activités à responsabilité sociale de Huawei. A travers ce programme, Huawei contribue depuis 10 ans au développement des talents en TIC dans le monde entier. Au niveau du Cameroun, c’est depuis 2016 qu’il est effectif. Qu’à cela ne tienne, il a déjà permis à plusieurs générations d’étudiants de bénéficier gratuitement d’une formation de qualité dans le domaine des TICs. L’objectif ici étant d’améliorer le transfert de connaissances, promouvoir une compréhension et un intérêt accru dans le secteur des TICs et enfin encourager la participation des candidats à la communauté numérique.

« C’est une formation très importante compte tenu de l’importance du digital de nos jours. Elle nous permettra d’acquérir certaines compétences que nous allons pouvoir mettre en application dans notre contexte local pour rester au fait de l’évolution des technologies de l’information et de la communication. » Déclare Mlle Akukulong Abingmbombi Mbatalon Nauradyn la capitaine des Seeds de cette édition.

Thomas ZHANG, le Directeur Général de Huawei Cameroon présent à cette cérémonie argumentera ainsi que « chez Huawei, nous croyons que grâce à la prise de conscience collective et l’effort conjoint de tous les intervenants dans une industrie, l’écart entre l’offre de talents et la demande de professionnels des TICs sera comblé. A cet effet, Huawei Cameroun s’engage à continuer de travailler main dans la main avec le Gouvernement camerounais et les écoles partenaires pour réduire considérablement cet écart. Cette année encore, 20 « Seeds for the future » rejoignent le lot des 120 Seeds des éditions précédentes et nous pensons que l’expérience qu’ils vivront stimulera davantage leur ingéniosité ainsi que leur esprit entrepreneurial afin de contribuer au développement de l’économie numérique au Cameroun. »

Ce qui fait dire au Pr Wilfried Nyongbet , Représentant du Ministre d’Etat chargé, Ministre de l’Enseignement Supérieur « c’est une formation importante et pointue qu’il nous faut dans le domaine des TICs .

Nous sommes fiers que Huawei puisse mettre nos jeunes étudiants au diapason mondial dans ce domaine ô combien important . Aujourd’hui ce sont plus de 8 institutions universitaires du public et du privé qui participent à ce programme qui a déjà vu 120 de leurs étudiants formés. Une véritable démonstration de la volonté qu’a Huawei de mettre les étudiants camerounais au niveau de leurs congénères d’ailleurs. Ils seront donc désormais utiles pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays grâce à ces connaissances acquises dans le domaine stratégique des TICs par le biais de Huawei. ».

Par la suite, il a félicité Huawei en ces mots : « je saisi une fois de plus cette opportunité au nom du Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur pour féliciter et encourager Huawei pour la formation et le transfert des compétences à la jeunesse camerounaise depuis 2016 à travers Seeds for the future et ses autres programmes de transfert de compétences. Cette jeunesse passionnée des TICs qui constitue un levier indispensable pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 à travers les TICs »

La cérémonie de ce vendredi était donc l’officialisation solennelle de cette autre cuvée de Seeds qui va se dérouler en ligne du 19 au 26 septembre 2022 avec à la fin des certifications attestant de leur participation à ce programme.