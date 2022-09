CAMEROUN :: Marché central de Douala :L’unique bouche d’incendie bientôt couverte par des boutiques :: CAMEROON

Les commerçants tentent tant bien que mal de stopper cette folie.

Au Cameroun, les marchés sont toujours en proie à des incendies aussi ravageurs les uns que les autres. Les dégâts causés par ces incendies sont sont le plus souvent dus à l’absence de bouches d’incendie ou encore le blocage celles-ci par la construction anarchique des boutiques.

pour éviter d’autre lourdes conséquences de ces incendies que les commerçants du marché central de Douala ont entamé un mouvement d’humeur pour empêcher la construction de boutiques sur la principale bouche d’incendie de ce marché.

Ils ont fermé leurs boutiques ce 19 septembre pour exprimer leur courroux. Furieux, des commerçants ont décidé de protester après avoir été surpris ce matin, disent-ils, par la présence d’une dalle construite à l’entrée principale du marché dans la nuit du dimanche à ce jour. D’après ces derniers, cette dalle est construite sur cette entrée qui est l’unique bouche d’incendie du marché.

Si elle est bouchée, craignent-ils, il ne sera plus possible d’échapper de l’intérieur du marché en cas d’incendie. C’est la raison pour laquelle, ils ont décidé unanimement de détruire la dalle en construction à cause de l’obstruction de ce marché, où règne déjà la promiscuité qui expose à plusieurs dangers.

D’après des commerçants, la construction de l’ouvrage aurait été approuvée par les autorités administratives sans consulter la majorité des commerçants. Ils ont ainsi décidé de saisir la mairie de la ville pour une solution. Selon des informations, la mairie de la ville dit ne pas être au courant de la construction de cet ouvrage.

L’édile de la capitale économique, Roger Mbassa Ndine, a d’ailleurs prescrit la libération de tous les couloirs de ce marché pour une meilleure mobilité.