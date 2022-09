CAMEROUN :: Elle meurt sous les coups de son époux à Yaoundé :: CAMEROON

Justin Bandolo actuellement recherché a pris la poudre d’escampette.

C’est une foule inconsolable qui envahit le 16 septembre dernier, un centre hospitalier au lieudit « Ekounou palais ». Aucun proche de la défunte Alima épse Bandolo Bernadette Samtania, n’a la moindre force pour expliquer les circonstances de la bagarre meurtrière entre Alima et son époux Justin Bandolo. Quelques minutes plus tard, la sœur aînée de la défunte parvient à maitriser ses émotions. « Elle a été tabassée par son mari.

C’est après cela qu’elle est allée se réfugier chez l’une de nos sœurs au quartier Tropicana. Là-bas, elle vomissait du sang. Elle a été conduite dans ce cet hôpital, et elle est décédée maintenant», explique Marguérite Nkoa. Les preuves de la violente bastonnade sont contenues dans le téléphone du neveu de la défunte. Les images sont choquantes. «Vous constatez qu’elle a été frappée à l’aide d’un objet métallique. C’est fort probable que ce soit une machette ou un fil de courant électrique », confie Riccardo Enyegue, neveu de la défunte.

À l’hôpital où la défunte a été conduite pour être sauvée, l’infirmier responsable explique l’état de santé dans lequel Alima se trouvait avant de rendre l’âme. « Elle a été amenée le 15 septembre autour de 21h, dans un taxi. Elle n’arrivait pas à marcher. Elle avait un bras cassé. Elle ne faisait pas de fièvre mais, parlait à peine. C’est après lui avoir placé une perfusion que son fils me dit qu’elle vomissait du sang depuis 4 jours. Elle avait des blessures un peu partout sur le corps. Le 16 septembre, elle décède autour de 4h », rapporte le responsable de l’hôpital, Dr Benjamin Kisito Mani. Le certificat de genre de mort indique qu’elle est décédée d’une hémorragie interne suite à une probable violence conjugale.

Rendu au domicile du mari de la défunte sis à Nsam, Justin Bandolo a pris la poudre d’escampette. Les proches et voisins de la défunte sont plongés dans un profond émoi. Apparemment, monsieur Bandolo est coutumier. « Ce n’est pas surprenant pour nous. Tout le monde sait que Justin tape sur sa femme chaque jour. On savait qu’un jour, cela allait mal finir. Il va payer pour ça. Certains taquinait Alima en l’appelant le tam-tam de Bandolo », rapporte une voisine. Tout semble clair qu’il a poussé le bouchon trop loin. « Il n’était pas seul. Quand il était fatigué de taper, il arrêtait les mains de la défunte et la deuxième femme tapait à son tour », poursuit la voisine. Pour des besoins d’enquête, un huissier s’est rendu au domicile de la défunte et à l’hôpital pour faire des constats. Justin Bandolo est un menuisier.