CAMEROUN :: Denis Emilien Atangana: "Stop au carnage de nos stars" :: CAMEROON

Le président du Front des démocrates camerounais Denis Emilien Atangana recommande aux camerounais le respect de nos héros.

«Les Camerounais doivent éviter de transformer le Cameroun en Jérusalem, cette ville qui a réussi l’exploit de tuer tous ses génies jusqu’à Jésus Christ. Respectons nos héros car notre jeunesse en a besoin pour s’identifier et s’inspirer. Stop au carnage de nos stars, j’invite une fois de plus à l’arrêt des hostilités sur Yannick Noah et Samuel Eto’o » ecrit-il dans un post largement partagé sur les réseaux sociaux

«J’ai beaucoup de respect pour Samuel Eto’o fils et Yanick Noah. Ils sont dans leurs domaines respectifs des icônes qui font l’honneur du Cameroun et qui méritent le respect de tous. J’en appelle à la retenue de tous pour le respect de notre mère patrie le Cameroun», a-t-il écrit.

Pour mémoire, depuis la semaine dernière, la toile bruisse de l’affaire Yannick Noah-Samuel Eto’o, caractérisée par des publications hostiles au premier. Des textes écrits par des partisans du président de la fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) engagé dans un bras de fer avec l’équipementier (Le Coq Sportif) qu’il a congédié, mais que soutient l’ancienne gloire du tennis français.