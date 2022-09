YANGO CAMEROUN : « Nous ne possédons ni ne louons un seul taxi » ! :: CAMEROON

Nous maintenons un dialogue constant avec toutes les autorités compétentes et soutenons leur vision d'un secteur des transports plus organisé et modernisé. De la même manière, Yango se soucie de la sécurité du conducteur et des passagers. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties pour y parvenir. Depuis 2021, Yango n'a jamais abandonné sa mission de révolutionner la mobilité urbaine au Cameroun. Prix ​​fixes sans frais supplémentaires (supplément) ; chauffeurs professionnels dédiés; pas de paiement de bagages supplémentaires ; changement toujours disponible. C'est nous qui avons apporté des dispositifs de sécurité innovants au Cameroun, tels que le contrôle numérique de la vitesse et le contrôle constant de l'état du véhicule. C'est la vision Yango.

Nous maintenons un dialogue constant avec toutes les autorités compétentes et soutenons leur vision d'un secteur des transports plus organisé et modernisé. De la même manière, Yango se soucie de la sécurité du conducteur et des passagers. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties à ces fins ».