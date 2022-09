MONDE ENTIER :: Gains réels sur les paris sportifs :: WORLD

Même les débutants peuvent gagner de l'argent grâce aux paris sportifs Betwinner , mais vous ne devez pas compter sur des bénéfices supplémentaires. Les paris aléatoires transforment les paris en jeux de hasard. Mais le principal avantage des paris est que le joueur peut déterminer la possibilité du résultat souhaité en étudiant les documents analytiques, en examinant les statistiques des matchs, en tenant compte de nombreux facteurs (météo, présence d'artistes retirés/blessés, etc.)

Matchs contractuels

Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les matchs truqués en ligne. Le fait est que certaines personnes sont censées savoir quel sera le résultat de tel ou tel match, car les équipes ont conclu un accord entre elles et BC . En fait, dans 99% des cas, ces informations sont proposées par des fraudeurs et, bien sûr, pas gratuitement. Afin de ne pas dépenser d'argent avant même de placer un pari, vous devez éviter de telles aventures.

Programmes de bonus

De nombreux bookmakers lancent des campagnes publicitaires entières, qui incluent des bonus offerts aux nouveaux arrivants et aux clients fidèles. Parmi ces bonus, il y a aussi de très bonnes offres. Mais le plus souvent, les BC les utilisent pour « faire d'une pierre deux coups » : attirer un nouveau client, le forcer à faire un dépôt plus important afin de toucher un bonus dont les conditions sont très difficiles à remplir. Il est conseillé aux débutants de s'abstenir de participer aux programmes de bonus en raison des exigences complexes pour retirer de l'argent bonus.

Système de rattrapage

Ce système est généralement basé sur des stratégies basées sur des suites numériques, telles que Fibonacci, Martingale. Leur essence est qu'en cas de perte, le joueur doit augmenter la taille du pari, en espérant que la prochaine victoire couvrira la série de pertes. Habituellement, "rattraper" est utilisé dans les événements en direct.

Par exemple, pariez sur une victoire avec une différence d'un but, mais pendant le match, il devient évident qu'un tel résultat est pratiquement impossible. Pour couvrir les pertes, vous pouvez placer un pari plus important sur un résultat différent. Apparemment irréprochable d'un point de vue mathématique, ce système peut entraîner une perte de bankroll (budget du jeu). Par conséquent, les débutants doivent éviter de "rattraper leur retard".

Stratégies payantes

À l'ère de l'information, l'information est la plus grande valeur. Mais cela n'est vrai que si l'information est pertinente et fiable. Cependant, de nombreux escrocs sont désireux de vendre leurs pseudo-connaissances pour faire un profit rapide en trompant les parieurs novices.

Une vérité importante doit être rappelée : aucune stratégie (même fonctionnelle) ne garantit à 100% le résultat. Cela ne peut qu'augmenter la probabilité de gagner, rien de plus. Vaut-il la peine de payer beaucoup d'argent pour augmenter les chances de gagner de 0,7 à 0,75 ? Nous espérons qu'un meilleur novice répondra à cette question.

Principes clés des paris gagnants

Il y a plusieurs principes importants que tout le monde devrait connaître avant de placer un pari sur le sport :

Établissez un budget. Pour réussir dans le domaine des paris, vous devez apprendre à gérer judicieusement votre argent. Les grosses erreurs coûtent cher.

Recherchez des sources d'informations fiables, mais ne vous fiez pas uniquement à elles. Toutes les prédictions sont faites par des gens comme vous. Il en résulte qu'avec une manipulation habile des données, il est possible de tirer des conclusions correctes. Cette compétence vient avec l'expérience.

Analysez vos erreurs et ne les répétez pas à l'avenir. Tout résultat a une raison : le gagnant a une approche correcte de l'analyse des informations, le perdant a une sous-estimation de l'adversaire, des conditions du match et de nombreux autres facteurs. La capacité de travailler sur les erreurs est une caractéristique importante d'un professionnel.

Choisissez des événements moins risqués. Seuls les parieurs inexpérimentés peuvent espérer un gros gain. Les professionnels s'efforcent de réaliser un bénéfice modeste mais stable.

Soyez prêt pour les pertes, ne perdez pas votre sang-froid. La fraîcheur est une caractéristique importante d'un professionnel. Réprimer les émotions n'est pas facile, mais c'est la seule façon d'aller avec des profits ou de petites pertes.

Il est également conseillé aux joueurs expérimentés de regarder les cotes des différents événements sur différents sites. Certains bookmakers surestiment par erreur les cotes. Puisqu'il y a des gens ordinaires qui travaillent dans le département analytique, le facteur humain peut avoir lieu. Mais vous ne devriez pas trop compter sur cette stratégie.

Questions et réponses

Comment déterminer le but du pari ?

S'il s'agit de gains, allouez un budget, élaborez une stratégie de développement (les tranches tarifaires, leur nombre, les disciplines sportives), analysez les informations sur les événements sportifs. Choisissez un ou plusieurs bookmakers qui répondent aux critères de fiabilité, d'honnêteté, et qui proposent également des cotes élevées et de nombreuses options pour les événements sportifs.

Qu'est-ce que le tarif express ?

C'est une combinaison de paris simples (ordinaires). Par exemple, dans Favorite Sport, vous pouvez sélectionner la Premier League et parier uniquement sur les favoris de plusieurs matchs à la fois. Dans le même temps, des coefficients relativement faibles pour la victoire des favoris seront multipliés, en conséquence, le coefficient total sera assez élevé.