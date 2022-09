CAMEROUN :: L'ESCG-YAOUNDÉ DANS LES TOP 8 DES BUSINESS SCHOOL D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE. :: CAMEROON

Il y a quelques jours, l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé a eu sa place méritée dans le classement des 8 meilleures écoles de commerce de l'Afrique subsaharienne (cf image).

En effet, marquant sa 6e année de création et de fonctionnement sur le territoire camerounais, l'ESCG pénètre progressivement la communauté éducative. Les enquêtes menées avec finesse par Jeune Afrique ont permis d'évaluer les pratiques globales y ayant cours. Les résultats publiés ont porté sur cinq indicateurs majeurs à savoir : l'Attractivité, l'Ouverture internationale, la Pédagogie, le Professionnalisme et le Service aux étudiants.

Quand bien-même ces résultats les interpellent davantage à de l'amélioration, il y a de quoi cette business school doit en être heureuse, motivée et déterminée à investir davantage pour le bien de la jeunesse camerounaise engagée dans l'acquisition des compétences et la construction de leur carrière professionnelle.

Ce résultat, il faut le dire, est le produit de l'intensification progressive d'une démarche pédagogique compétitive et désenclavée. Bien que le public n'adhère que peu à peu à l'offre de formation délocalisée de diplomation française, ce qui vaut une attractivité encore relative, l'ESCG est résolument ouverte à l'International (Europe pour transfert à 100% de visa dès la 2e année de scolarisation et Afrique, dans les écoles polytechniques, pour le 2e semestre à l'étranger).

La pédagogie repose sur un système d'enseignement-apprentissage de résolution des situations-problèmes, des enseignant.e.s qualifiés constitués d'universitaires et des professionnels très outilles, un suivi rigoureux des étudiant.e.s et la disponibilité des moyens de facilitation d'acquisition des ressources cognitives à travers le phygital ou la bimodalité. C'est cela qui fait développer la recherche et la consultance junior, notamment dans le Business Game 2021 (ESCG 3e dans le classement) et International Talents Factory à SCB Cameroon via Attijariwafa Bank.

À partir du Bureau Des Étudiants (BDE) qui regroupe les apprenant.e.s en une association, la vie sociale de l'École est organisée, notamment autour des excursions, des activités sportives et culturelles, la collaboration avec les entreprises et d'autres écoles. À cela s'ajoute le département de la Recherche et des Relations Publiques, qui cumule plusieurs publications scientifiques, la participation aux colloques internationaux et l'organisation d'autres rencontres académiques et scientifiques, l'orientation scolaire via les JPO.

Tout cela se fait avec conscience professionnelle.

Toutefois, comme une start-up prend son envol avec une colombe d'espérance, l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé reste dans ses chantiers progressifs pour son amélioration, son perfectionnement, de jour en jour, d'année en année, pour pouvoir atteindre 5 étoiles à tous les niveaux/critères de son évaluation.

Elle remercie les parents, les apprenant.e.s, les enseignant.e.s, les grands partenaires qui lui font confiance.

ESCG, Tomorrow's Future Today!