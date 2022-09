CAMEROUN :: Camrail offre 400 millions pour soutenir les populations riveraines du chemin de fer :: CAMEROON

Cette importante offre s’est déclinée au cours d’une réunion qui a eu lieu le 15 Septembre 2022 à Douala. Entre le Directeur général de Camrail et les Chefs riverains de la Coordination du Littoral et de la ligne Ouest.

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways et concessionnaire du chemin de fer du Cameroun, a confié en 2021 aux communautés riveraines dans les Coordinations du Littoral, du Centre, de l’Est, du Nord et de la ligne Ouest, l’entretien des abords de la voie sur 886 km pour trois campagnes de désherbage. CAMRAIL a également offert, des équipements aux comités de vigilance pour la surveillance de la voie ferrée, organisé des opérations de prévention des accidents aux passages à niveaux, de lutte contre le transport illégal des produits de la faune et de la flore, et a aménagé des infrastructures sociales. Avec un appui supplémentaire essentiellement constitué de 540 chasubles, torches et sifflets.

Cette rencontre intervient après celles organisées par CAMRAIL avec les chefs des coordinations de l’Est, du Centre et du Nord. Le partenariat avec les riverains du rail est un pilier de la politique de proximité de CAMRAIL qui mobilise chaque année des ressources pour les 163 villages traversés par le rail.

Pour sa majesté Oum Oum, Chef de Pouth Piten et porte-parole des 45 Chefs riverains du Littoral et de la ligne Ouest invités dans la salle de conférence de la gare de Bessengue. « Les riverains ont un rôle central dans la politique de proximité de CAMRAIL. Nous sommes donc heureux de cette rencontre, et avons saisi l’occasion d’adresser au Directeur Général nos remerciements pour les efforts consentis, et avons transmis les doléances de nos populations »

Un message qui a reçu l’assurance de Camrail à continuer dans l’engagement pour le développement des communautés. Toutes qui ont fait dire à Pascal Miny, Directeur Général de CAMRAIL « Les Chefs des villages riverains du chemin de fer sont pour CAMRAIL des partenaires dans l’exploitation du réseau. Nous allons continuer d’accompagner le développement de leurs communautés en échange de leur implication dans la surveillance de la voie et des installations, et dans la prévention et la dénonciation des actes d’incivisme et de vandalisme très récurrents cette année » a Pascal Miny, Directeur Général de CAMRAIL



À propos de CAMRAIL

CAMRAIL, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL qui célèbre ses 20 années de concession, investit en moyenne 12 milliards de francs CFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1.500 employés directs, 4.000 personnels de la sous-traitance, CAMRAIL développe une politique volontariste des ressources humaines.