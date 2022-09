La Fondation MTN soutient les rentrées scolaires des enfants défavorisés au Cameroun :: CAMEROON

Tradition respectée. Une fois de plus la Fondation MTN, première fondation d’entreprise au Cameroon, a apporté sa contribution aux rentrées scolaires des enfants issus des couches sociales défavorisées. Entre le 2 et le 9 septembre 2022, la caravane #MTNBack2Skoul a observé cinq escales à travers le pays pour offrir des kits scolaires à des enfants pris en charge dans des centres d’accueil spécialisés.

Le jeune Jonathan est un de ces bénéficiaires. Originaire du village d’Ikilindi dans la Région du Nord-Ouest, il y a perdu son père, un chauffeur de taxi. Devenu orphelin, il a été contraint comme d’autres populations, de fuir la zone à cause de la situation sécuritaire. Il a été accueilli par Hope Rehabilitation Association (HARO) à Yaoundé, après quelques moments d’errance.Le centre qui encadre des déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, permet à Jonathan de retourner à de retourner à l’école.

Ce dernier fait partie des 500 enfants ayant reçu sacs à dos, cahiers et autres fournitures scolaires offertes par la Fondation MTN en 2022. En plus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on compte parmi les bénéficiaires des victimes des attaques de Boko Haram dans la Région de l’Extrême-Nord et d’autres enfants ayant perdu leurs parents dans d’autres circonstances.

Pour le Directeur de HARO, Fritz KwaMendi« Nous apprécions sincèrement le geste de la Fondation MTN qui s’est approché de notre centre d’accueil pour offrir aux enfants déplacés internes des kits scolaires. C’est un geste qui arrive à point nommé et dont l’impact est fort. Merci à la Fondation MTN de nous aider à redonner du sourire à ces enfants vulnérables »,

Joie et reconnaissance aussi à Bafoussam dans la Région de l’Ouest. « Je n’ai pas les mots… Cependant, au nom des enfants je vous remercie et prie que vous alliez toujours plus loin dans vos initiatives », a déclaré l’Abbé Epah du Give Hope to ourChildren. Du côté de l’Adamaoua s’ajoute la surprise. « Nous ne savions même pas que la grande société MTN peut arriver ici où nous sommes. Vraiment grand merci », a réagi Dongmo Annick Florence de l’Orphelinat Coeur d’amour Ngaoundéré.

La caravane #MTNBack2Skoul est une des initiatives des Amis de la Fondation MTN,le programme de bénévolat du personnel de MTN Cameroon. « Les activités sur le terrain sont déployées avec le soutien des membres de ce club qui jouent ici un rôle très important dans la sélection des structures bénéficiaires et l’organisation des descentes de terrain », explique Danielle Mbome Efoula, Secrétaire Executive de la Fondation MTN.

La première fondation d’entreprise a lancé la caravane #MTNBack2Skoul en 2014 et a déjà soutenu la scolarisation de plus de 16,000 enfants vulnérables dans les 10 Régions du pays.

Annexe : Liste des institutions bénéficiaires de la caravane #MTNBack2Skoul 2022