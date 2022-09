CAMEROUN :: Carnet noir : Mort de Nkoto Emane l'ancien DG de Camtel :: CAMEROON

Camer.be a appris ce jour, la mort de l'ancien directeur général ( DG) de la Cameroon Telecommunications ( CAMTEL), David DIEUDONNÉ NKOTO EMANE. Selon des sources familles, le concerné a rendu l'âme aux premières heures de cette matinée du samedi 17 septembre 2022, à l'hôpital de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNPS) à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Très malade depuis plusieurs mois, David NKOTO EMANE avait quitté le Cameroun pour une évacuation sanitaire en Turquie, avant de regagner Yaoundé il y a exactement une semaine. Des sources introduites confient que les médecins turcs avaient jugé nulles, les chances de l'ancien patron de l'opérateur gouvernemental camerounais des télécommunications, de survivre à sa maladie. << Si les médecins turcs te disent que tu ne peux pas vivre, sache qu'il n'y a aucune chance pour toi. Ce sont de très grands professionnels. Ils font leur travail à fond. Ils ont préféré que Monsieur NKOTO EMANE vienne mourir chez lui au Cameroun, et éviter à sa famille, des procédures administratives et de grosses dépenses pour rapatrier le corps. Lorsque les Turcs l'ont renvoyé au Cameroun alors qu'il était encore malade, nous avons compris que c'était fini>>, nous confie un proche de l'ancien DG de CAMTEL.

Né le 03 février 1957 à Efoulan- Yetsang dans l'arrière de Meyomessala, département du Dja-et-Lobo dans le Sud du pays, David Dieudonné NKOTO EMANE meurt à 65 ans. Cet ingénieur de conception en Informatique et génie des télécommunications, trônera à la tête de CAMTEL pendant 13 ans 09 mois. Nommé le 23 février 2005 par le président de la République, Paul Biya, il sera remplacé le 14 décembre 2018, par Judith YAH SUNDAY l'épouse de l'ancien Premier ministre, Simon ACHIDI ACHU. Parti de CAMTEL, et déjà frappé d'une interdiction de sortir du Cameroun quelques mois avant son éviction, David NKOTO EMANE ne connaîtra pas une retraite paisible. L'ancien professeur de mathématiques et de physiques à ses heures de prime jeunesse, sera régulièrement harcelé par le tribunal criminel spécial ( TCS), pour sa gestion de CAMTEL durant la période 2010 - 2015. Il sera auditionné plusieurs fois, sans cependant être inculpé. Les réseaux sociaux l'annonceront d'ailleurs plusieurs fois en fuite.

Côté politique, David Dieudonné NKOTO EMANE était membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), parti politique aux commandes à Yaoundé.