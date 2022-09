L’émergence de l’Afrique au centre de trois forum au Cameroun :: CAMEROON

AFRICA NOW 2022-2023, la plateforme au service du développement de l’Afrique a choisi la destination Cameroun pour réunir les Chefs d’états, les Dirigeants d’entreprises, les acteurs économiques, professionnels & Experts africains et leurs homologues étrangers, en vue de questionner et d’analyser les politiques et modèles économiques Africains, non sans y apporter des solutions en termes de recommandations pratiques et pragmatiques, avec bien sûr, le concours de la diaspora et des investisseurs.

Six mois, c’est le temps mise en pratique de cette grande plateforme pour encadrer et mieux orienter les ambitions africaines par la mise en place de partenariats susceptibles d’accélérer l’éclosion des opportunités d’une chaine de valeur multisectorielle qui comprend : Télécommunication - agroalimentaire - Santé- Education- Big Data- Transport- Transition énergétique- Marketing- économie circulaire.

Placée sous le Très Haut Patronage du Président de la République du Cameroun, et sous le Parrainage du Premier Ministre Chef du Gouvernement, elle se déclinera en trois étape à savoir :

- AFRICA NOW BUSINESS du 17 au 23 octobre 2022 à Yaoundé-Cameroun, dédiée à la création d’opportunités d’affaires et à la facilitation des partenariats commerciaux pour la dynamisation de l’économie et la promotion du Made in Africa en ZLECAF

- AFRICA NOW FORUM du 19 au 20 Octobre 2022 qui s’ouvrira sur les échanges dédiés aux rencontres et aux débats sur des questions économiques d’actualité entre décideurs et opérateurs économiques

- AFRICA NOW SUMMIT en guise d’apothéose qui lui, se tiendra du 13 au 14 Avril 2023 à Douala-Cameroun, comme Tribune institutionnelle pour l’essor économique, culturelle et social de l’Afrique, avec la présence d’un parterre de Chefs d’états.

Sont attendus, plus de 2000 participants locaux, plus de 500 participants internationaux, plus de 300 Exposants physiques et virtuels, une cinquantaine de Financiers et investisseurs venant de : Arabie Saoudite, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Canada, République Centrafricaine, Chine, Congo, République Démocratique du Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Ghana, Guinée Equatoriale, Kenya, Malaisie, Maroc, Nigéria, Royaume Uni, Russie, Rwanda, Sénégal, Tunisie.

