CAMEROUN :: Doléances au Ministre du développement urbain et de l’habitat pour l'université de Douala :: CAMEROON

SE Mme Célestine KETCHA COURTES, Ministre du développement urbain et de l’habitat.

DOLEANCES EXCEPTIONNELLES POUR L’AMENAGEMENT DE LA VOIE MENANT A LA FACULTE DE MEDECINEET DE PHARMACIE, A L’ECOLE POLYTECHNIQUE ET LA FACULTE DES SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE DOUALA

Madame la Ministre,

Des œuvres d’une grande intensité en termes d’apports humains et d’incitations au développement, la réalisation des infrastructures universitaires dans les dix régions du pays, compte incontestablement parmi les plus visibles et les plus importantes.

Dans ce contexte, nous n’avons pas le droit de flancher, de faire à moitié, et surtout de faire mal en omettant certains éléments d’accompagnement voire de viabilisation cruciaux.

Je viens, Excellence madame la Ministre, solliciter votre précieuse permission, à l’effet d’éveiller promptement, diligemment et en urgence, votre souveraine attention sur le cas de l’université de Douala, plus précisément sur le grave handicap qui plombe encore, la viabilisation complète de certains établissements en son sein.

En effet, au moment où des applaudissements s’élèvent pour le travail de redressement accompli par le recteur en place, un constat douloureux, très douloureux même, est fait sur l’accès piteux aux établissements majeurs suscités. Etudiants et enseignants peinent, souffrent, crient leur déception quand il faut s’y rendre.

Votre intervention est devenue incontournable pour mettre fin à cette situation et donner pleine vie, plein rayonnement et plus de succès, en leur offrant une voie d’accès convenable.

Je ne doute pas un seul instant sur votre efficacité et votre sens de l’écoute, et c’est pour cela que j’anticipe en vous remerciant d’avance, pour la rapidité avec laquelle, la galère sera terminée avec le lancement officiel puis l’achèvement des travaux.

Dans cette attente, hautes et fraternelles considérations./.

Copie :

-Maire de Douala

-Recteur Université de Douala