Maltraitance: Mme Dorothy Nubulime doublement condamnée par la justice Ougandaise :: UGANDA

La maman Ougandaise de 22 ans Mme Dorothy Nubulime purgera une peine de 18 mois de prison pour traitement cruel et inhumain de son bébé doublée d'une peine de six mois d'emprisonnement ferme pour acte de violence aveugle et blessures corporelles

Selon le juge qui a tranché cette affaire en premier ressort le 13 septembre dernier , les deux peines seront purgées simultanément.

L’on se rappelle de cette vidéo qui a fait au début de ce mois de septembre 2022 le chou gras des réseaux sociaux.

Une jeune femme filmée en train de battre copieusement son enfant de 2 ans.



Elle a été arrêtée par la police ougandaise le samedi 3 septembre dernier suite à la diffusion de cette vidéo dans laquelle on l’aperçoit en train de brutaliser son enfant.

Les faits se sont déroulés à Busula, dans le sous-comté de Katikamu, district de Luweero en Ouganda.

Dans la vidéo d’une minute et quatorze secondes, cette dame a été vue en train de battre son enfant nu avec des pantoufles. Elle continuait de battre la fillette de deux ans jusqu’à ce qu’elle glisse d’une bassine d’où coule de l’eau mais sa chute n’a pas obligé Nabulime à mettre fin aux coups.

La vidéo, qui a été enregistrée discrètement par un voisin et partagée sur les réseaux sociaux, a depuis suscité une large condamnation et un tollé de la part des internautes.