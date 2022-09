CAMEROUN :: Secteur des Douanes du Sud II: Norbert Belinga fait réaliser des performances au-delà des prévisions :: CAMEROON

Pour le compte de l'année 2022, un taux de 105 milliards de FCFA, a été enregistré en termes de recettes réalisées de janvier à Août, avec une performance de 35 milliards pour le compte du troisième trimestre alors que les objectifs assignés par la direction générale étaient de 31 milliards.

Norbert BELINGA, Chef secteur des douanes du Sud ll et ses equipes, travaillent d'arrache-pied depuis le début de cette année 2022 pour le recouvrement des recettes douanières. Maillons essentiels de l'économie nationale, la Douane camerounaise à travers son démembrement de Kribi, réalise des recettes fiscales au delà des attentes. Ce, malgré un contexte difficile encore entravé par la crise de COVID-19 qui continue de se faire ressentir dans le milieu du commerce extérieur.

Ce travail de recouvrement est une synergie d'actions et de mutualisation des compétences entre l'administration et les différents acteurs de la chaîne logistique. Cela permet d'avoir des résultats escomptés.

Le troisième trimestre de l'année en cours en est une belle illustration. Prévisions: 31 milliards 250 millions FCFA, recouvrement : 35 milliards 652 millions FCFA. soit un taux de réalisation de 112,25%.

Ces résultats sont rendus possibles grâce aux acteurs du secteur portuaire comme : le PAK, dont la facilitation des procédures et le marketing de proximité permettent au secteur des douanes du Sud ll de lutter contre la fraude à l'importation. Aussi, le renforcement des effectifs, la tenue régulière des réunions de coordination au sein de l'unité part le chef secteur Norbert Belinga, permet de réaliser les performances visiblement encourageantes.

Progression Constante

C'est indéniable. Les chiffres sont sans cesse croissants depuis quatre ans que Norbert Belinga est à la tête de ce secteur.

En 2019, il a réalisé 14 milliards de recettes annuelle. En 2020 le taux de réalisation est monté à 39 milliards. De manière constante, le secteur réalise un taux de 103 milliards en 2021. Et depuis janvier 2022 jusqu'à date, Norbert Belinga et son équipe ont atteint la performance remarquable de 105 milliards de nos francs. Un tableau reluisant du travail effectué avec rigueur, passion, objectivité et détermination.

Toutefois, ces résultats satisfaisants ne devraient pas minorer les difficultés rencontrées sur le terrain. Malgré ces contraintes clairement identifiées, le Chef secteur des douanes du Sud ll n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le challenge c'est de faire mieux pour le compte du quatrième trimestre.

Notons que depuis deux ans déjà le secteur des douanes du Sud 2 est classé 2e contributeur aux objectifs de la direction générale des douanes, juste après le secteur littoral 1. Il faut mentionner cependant, que pour le 3e trimestre de l'année 2022, Kribi zone de compétences de Norbert Belinga, a dépassé d'un tiers le littoral 1. Ce qui augure des exploits en perspective