CAMEROUN :: Dynamo de Douala: Isaac Sinkot accusé d’avoir distrait 7 millions :: CAMEROON

Alors qu’on croyait que la paix était revenue chez les « bon ba djob » une histoire rocambolesque de détournement d’une somme de 7 millions vient encore assombrir l’horizon de ce club mythique.

Depuis plusieurs semaines la Dynamo de Douala est en proie à des querelles internes. Querelles qui ont conduit à la suspension par le comité des sages de la présidente Audrey CHICOT YETNA .

Alors que les joueurs ont repris le chemin des entraînements et qu’on croyait la hache de guerre enterrée.Une autre affaire encore plus grave vient secouer le club de Nkongmondo.

En effet , la somme de 7 millions de francs cfa aurait comme par enchantement disparu des comptes du club logés dans un établissement bancaire de la place .Une situation bien inquiétante étant donné que les comptes du club logés dans cette banque étaient bloqués.En plus de cela , tout ceci se passe pendant que la « Présidente élue » de Dynamo de Douala est hors du pays depuis quelques temps. Elle apprendra par la suite que ce sont les membres du conseil des sages du club qui auraient demandé à Isaac Sinkot l’ancien président de débloquer le compte et d’y faire un premier retrait de 7 millions de FCFA .

Interpellé sur la situation du compte par la présidente Audrey CHICOT YETNA, le gestionnaire va se fondre en excuses avant de bloquer à nouveau les comptes. Malheureusement, La forfaiture est déjà commise, les 7 millions de FCFA n’existent plus dans les comptes de Dynamo de Douala et on serait tentés de se demander à quoi ont servi ses fonds? Était ce pour les recrutements ?

Pour les salaires des joueurs ? Ou alors tout simplement le partage entre ces personnes qui veulent prendre en otage le club du peuple BASSA BATI MPOO ? Bien malin qui pourrait y répondre.

Entre temps une somation a été servie à sieur Isaac Sinkot ( principal accusé dans cette affaire) afin que ce dernier rétrocède les fonds indûment décaissés.

Voilà une autre affaire qui ne vient pas arranger les problèmes de la Dynamo à quelques jours seulement de la reprise du championnat.