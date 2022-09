CAMEROUN :: FORMATION PROFESSIONNELLE -MAFA: LES EXAMENS SUPERVISÉS DE FIN D'ANNÉES EFFECTIVES. :: CAMEROON

Le Campus du centre de formation plus emploi, Massage Academy For All(CFP MAFA) a servi de cadre aux examens surprivés et organisés les 13 et 14 septembre 2022 par le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), pour le compte de l'année 2021-2022.

Au bout d'une année de formation de qualité, les apprenants en thérapie de massage sportif et en thérapie de massage holistique ont été évalués en théorie et pratique sur les unités de valeur, épreuve Professionnelle de synthèse et épreuve de mise en situation Professionnelle sous la coordination du chargé de Mission du MINEFOP, Madame EKENGUELE Julienne et le contrôle du Journaliste International de classe exceptionnelle Gilbert Hilaire SOPIE venu tout droit de Paris pour la circonstance.

Grâce au CFP MAFA fondé par l'ingéniosité du Professeur Stéphanie TONMI, il est désormais possible de se former en un an à travers les filières de ; thérapie de massage sportif et thérapie de massage holistique, afin de bénéficier d'un diplôme planétaire, reconnu par le MINEFOP, les organisations Internationales THINKTREE HUB et ITEC aussi un travail d'une année rémunérée à hauteur de 250.000fcfa(deux cent cinquante mil) par mois.

La rentrée prochaine étant prévue pour le 24 octobre 2022, la direction du CFP MAFA sis à Yaoundé Nouvelle Route omnisports offre la possibilité aux personnes désireuses de s'offrir les dernières places restantes et de réagir aux adresses suivantes :

658 54 67 75

678 92 90 05

698 50 45 12

658 81 00 83

659 44 73 39.

