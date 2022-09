Sport football : La liga en phase avec la presse sportive du Cameroun :: CAMEROON

Suite au lancement de la nouvelle saison du championnat espagnol de football le 12 Août dernier, une rencontre avec la presse camerounaise a été organisée à Douala pour présenter l’agenda de cette ligue en cette saison 2022-2023

La liga s’internationalise un peu plus chaque saison .

Pour être en phase avec les différents coins dans le monde où elle est suivie , ses représentants ont pris l’habitude d’organiser des rencontres qavec des leaders d’opinion afin de prendre leurs avis dans le but de répondre aux attentes de la grande majorité.

C’est dans cet ordre de choses qu’il a été organisé du côté de douala au lieu dit L’atelier une rencontre conviviale avec une bonne brochette de journalistes sportifs du Cameroun résidants dans cette ville .

Au menu de cette soirée,on avait la présentation de la saison nouvellement lancée, un Barbecue + Cocktails ainsi qu’un jeu concours qui a permi à la Liga de faire des gagnants parmi les journalistes présents.

Pour Trésor Penku , le Délégué de LaLiga Cameroun pour la sous-région Afrique centrale et initiateur du concept ,c’ était une rencontre stratégique. Au vue du développement du marketing audiovisuel au Cameroun, LaLiga a jugé important et nécessaire d’investir sur ce terrain. Tout cela dans le but de rehausser davantage l’image du championnat espagnol, qui est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs, sinon, le meilleur championnat européen.

Pour cela, la stratégie mise sur pieds repose sur l’éducation et la formation des professionnels du football. Mais aussi la promotion du football, afin de permettre la création des bases de fans délocalisés de chaque club évoluant en première division en la Liga.