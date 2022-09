CAMEROUN :: BEE EN THAÏLANDE CHEZ ONE ALL SPORTS :: CAMEROON

Bee est en Thaïlande , à l'usine de One All Sports pour la signature de son contrat de distribution.

Ils ont dit que One All Sports n'existait pas ,ou n'avait pas d'employés. Voila l'usine de One All Sports en Thaïlande ,ce pays qui fait partie des trois plus gros importateur du coton camerounais.

Les bandits à cols blancs ont fait dire par le DG du Coq Sportif qu'ils allaient désormais acheter le coton de Garoua pour fabriquer les équipements de sport. Quelle fourberie!!!

On sait désormais qui entretien le réseau de cyberactivistes anti Eto'o sur Facebook.