MONDE ENTIER :: Le Bitcoin peut-il profiter aux pauvres ? :: WORLD

Vous vous demandez si le Bitcoin peut profiter aux pauvres ? Cet actif numérique peut facilement aider les pauvres des pays en développement.

Depuis la création du Bitcoin en 2009 par Satoshi Nakamoto, l'idée des monnaies numériques et de la technologie blockchain ( la formule française )a eu un impact sur le monde. Cet actif numérique a une grande valeur pratique en dehors du marché, et il a lentement commencé à faire bouger les systèmes financiers traditionnels. En outre, il y a suffisamment de raisons de croire que cet actif virtuel profitera aux pauvres.

Faibles frais de transaction

Contrairement aux institutions financières traditionnelles qui facturent à leurs clients d'importants frais de transaction, le Bitcoin dispose d'une technologie blockchain qui réduit les frais de transaction pour les clients. Grâce à la technologie blockchain, les utilisateurs de Bitcoin n'ont pas besoin de tierces parties pour surveiller le processus de trading.

En revanche, le trading de monnaies fiduciaires nécessite un tiers. Par conséquent, le temps de transaction augmente en même temps que les frais de transaction. La transaction d'actifs numériques élimine les tiers ; les frais de transaction sont donc minimes, et le processus de transaction est rapide. Les personnes qui n'ont pas de compte bancaire peuvent facilement effectuer des transactions avec cette monnaie électronique, à condition d'avoir un portefeuille numérique. Par conséquent, les habitants des pays en développement peuvent posséder des biens sans avoir à supporter de charges financières.

Une meilleure transparence

Cet actif numérique favorise la transparence et la responsabilité dans chaque transaction. Cet actif numérique est un investissement monétaire qui permet de le posséder de manière transparente. Cette monnaie numérique dispose d'une technologie blockchain qui fournit un grand livre public avec un enregistrement de toutes les transactions, favorisant la responsabilité. Si quelqu'un veut prouver que sa propriété est légitime, il peut fournir des formulaires de ses transactions en Bitcoins dans le grand livre public. Ainsi, ils peuvent lutter contre la corruption dans leur propre pays.

Flux de capitaux sans restriction

La plupart des pays sous-développés mettent en œuvre des lois et des réglementations pour restreindre les mouvements de capitaux à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières géographiques. Les pays en développement peuvent également bloquer les transactions à destination et en provenance de certains pays. Par conséquent, les entreprises et les particuliers doivent passer par les systèmes traditionnels tels que les banques pour envoyer et recevoir de l'argent. Au final, la plupart des citoyens de ces pays n'ont pas un accès suffisant aux capitaux.

D'un autre côté, cette monnaie virtuelle est décentralisée ; de telles restrictions ne peuvent donc pas l'affecter, ce qui permet aux citoyens des économies en développement d'accéder rapidement au capital. Aucune entité centrale ne peut influencer l'offre de cet actif numérique. En outre, les utilisateurs de Bitcoin n'ont pas besoin de banques ou d'organismes de traitement de l'argent pour envoyer et recevoir des fonds, car cet actif numérique fonctionne sur un réseau de peer-to-peer qui ne relie que les deux parties impliquées dans une transaction.

En outre, cet actif numérique permet aux entreprises et aux particuliers d'éviter les restrictions gouvernementales et les influences institutionnelles dans les transactions. La décentralisation de cet actif numérique facilite le transfert rapide de fonds dans le monde entier, ce qui favorise les flux de capitaux vers les pauvres.

Amélioration de l'inclusion financière

Dans les économies en développement, de nombreuses personnes n'ont pas accès à une éducation de qualité. Par conséquent, les taux de chômage sont élevés, ce qui entraîne un niveau de vie médiocre. Par conséquent, la plupart d'entre eux ne peuvent pas accéder aux services financiers et les utiliser, ce qui accroît les niveaux de pauvreté. Qui plus est, les institutions financières des pays en développement ne favorisent que les riches et les puissants.

L'accès à cet actif électronique et son utilisation ne nécessitent pas de grandes compétences techniques. Il suffit d'un smartphone et d'une connexion Internet pour acheter et trader cet actif numérique. Les smartphones et l'Internet mobile sont facilement disponibles dans de nombreux pays en développement. Dans ces pays, les individus disposent d'un enseignement primaire et secondaire essentiel pour les aider à effectuer efficacement des transactions en Bitcoins.

Cet actif numérique permet aux populations pauvres d'accéder plus facilement aux services financiers et de réaliser des transactions avec le reste du monde. Outre les transferts de fonds transfrontaliers, le Bitcoin permet également aux personnes marginalisées de faire du trading et d'investir dans des échanges tels que https://Bitcoin-prime.app/fr/, encourageant ainsi l'inclusion financière.

La ligne de fond

Tous les facteurs ci-dessus indiquent de manière significative comment cet actif numérique peut aider les pauvres d'une manière ou d'une autre. En outre, le Bitcoin est la monnaie de l'avenir pour tous, car il crée des conditions de concurrence équitables pour tous.