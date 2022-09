MONDE ENTIER :: Comprendre le Bitcoin comme un outil de justice sociale :: WORLD

Le Bitcoin est-il un outil de justice sociale ? Lisez cet article si vous vous demandez si cet actif numérique est un outil de justice sociale.

Depuis la création de Bitcoin, les individus ont été méprisants à l'égard de cet actif numérique en déclarant que la technologie avait des liens avec la suprématie blanche et les groupes aspirant à répandre la haine et la division. Cependant, cet article s'oppose fermement à ce message erroné et veut aider les individus à comprendre pourquoi le Bitcoin est un outil de justice sociale. Aucun outil monétaire ne peut contribuer à éradiquer les effets de la discrimination. Cependant, cette monnaie numérique offre aux communautés immigrées, noires, brunes, indigènes et LGBTQ+ la promesse d'un système financier équitable et impartial. Plus de détails visite à ce lien: https://immediate-edge.co/fr/

Combler l'écart de richesse des Noirs

Pendant longtemps, les Noirs américains ont été systématiquement exclus de la constitution de richesses et de la garantie des droits de propriété. Ils ont donc hérité d'un héritage de désavantages qui se répercutent aujourd'hui sur leurs finances. L'institution de l'esclavage brutal, dans lequel les êtres humains avaient la même valeur que les biens, a été le premier système économique de l'Amérique. Ce système a fait de l'Amérique une puissance financière et a cultivé des esclavagistes millionnaires dont les descendants blancs ont profité de ces gains. Les Noirs américains ont également vu leurs biens saisis en vertu des lois de l'ère Jim Crow, qui ont confisqué plus de 12 millions d'hectares.

Des décennies plus tard, le New Deal allait donner naissance à la Federal Housing Administration (FHA), qui reste la base du marché immobilier américain actuel. Ce nouveau marché hypothécaire a permis aux familles blanches américaines d'accéder à la richesse grâce à l'accession à la propriété, mais ce rêve américain n'était pas accessible aux familles noires.

Pour les Noirs américains, cette monnaie numérique est le gage d'un système financier équitable non entaché par l'héritage américain d'intimidation raciale et de fortes certitudes quant aux droits de propriété dont ils ont longtemps été privés. De plus, cet actif numérique peut être auto-étudié. Par conséquent, les Noirs américains n'ont plus besoin de dépendre entièrement des banques, des institutions ou des intermédiaires.

Qui plus est, le Bitcoin permet aux Noirs américains de prendre immédiatement le contrôle et la garde de leurs actifs financiers. Ils peuvent ainsi se constituer une richesse générationnelle.

Aider les communautés latines

Les communautés latines ont également été victimes d'injustice sociale, ce qui les a empêchées de réaliser le rêve américain. Pendant la crise financière de 2008, les emprunteurs latinos ont obtenu des prêts hypothécaires à risque plus coûteux. La plupart des familles latino-américaines ont perdu leur maison, ce qui les a empêchées de constituer un patrimoine et des économies pour toute une génération.

Les pertes financières qui ont suivi et les pratiques discriminatoires passées des banques ont alimenté la méfiance de la communauté latino à l'égard du secteur financier. En conséquence, 27% des Latino-Américains utilisent cet actif numérique pour stocker de la valeur. En fin de compte, le Bitcoin donne du pouvoir à la communauté latino en lui donnant accès à un système économique équitable. Il offre également un chemin vers la prospérité grâce à des outils financiers améliorés.

Faire confiance aux immigrants de première génération

Les immigrants ont construit l'Amérique en tant que pays, et ils continuent d'être une pierre angulaire de l'économie. Sur les quelque 5 millions de chefs d'entreprise que compte le pays, 900 000 sont des immigrants. Cette population est due au fait que les Américains de la première génération sont les soutiens de famille à l'étranger. L'Amérique représente également près de 24% de l'ensemble des transferts de fonds. Cependant, les services d'envoi de fonds sont assez coûteux. Les États-Unis font partie des pays où il est le moins coûteux d'envoyer des fonds, mais les frais moyens sont de 6% par transaction.

La majorité des immigrants adoptent le Bitcoin pour éviter les frais de transfert de fonds. Avec cette monnaie virtuelle, les immigrants peuvent convertir des dollars en Bitcoins et envoyer cette monnaie virtuelle aux membres de leur famille à l'étranger en utilisant des plateformes telles que celle-ci. Les frais de transaction en Bitcoins sont minimes par rapport à ceux d'un service d'envoi de fonds traditionnel. Les portefeuilles Lightning, une technologie en développement qui fonctionne au-dessus du Bitcoin, vont un peu plus loin, avec des frais moyens inférieurs à un centime. Ces économies finissent par s'additionner.

La ligne de fond

Le Bitcoin a créé une porte de sortie pour une génération d'Américains marginalisés et leur a donné envie d'épargner et d'investir. Cet actif numérique est donc un outil de justice sociale.