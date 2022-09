MONDE ENTIER :: Pourquoi davantage de personnes devraient investir dans le Bitcoin :: WORLD

Vous avez hâte d'investir dans le Bitcoin ? Lisez cet article qui explique pourquoi davantage de personnes devraient investir dans cet actif numérique.

Le Bitcoin Prime est une crypto-monnaie populaire et la plus tradée. Sur un marché des crypto-monnaies de près de 2 billions de dollars, le Bitcoin a une valeur d'environ 750 milliards de dollars au 11 mars 2022. Le cours du Bitcoin est tristement célèbre pour sa volatilité. Cependant, cette volatilité n'a pas empêché les haussiers du Bitcoin de s'exprimer.

Vous pouvez accumuler une somme d'argent importante en investissant dans cet actif numérique. Cependant, vous pouvez également perdre d'énormes sommes d'argent en investissant dans cette monnaie électronique. Ainsi, investir dans cette monnaie électronique est dangereux et potentiellement très rentable. D'un autre côté, vous devriez investir dans cet actif numérique.

Protège le patrimoine de l'inflation

Le Bitcoin est décentralisé et a une offre limitée, alors qu'à l'inverse, l'inflation dilue la valeur des monnaies fiduciaires au fil du temps car elles n'ont pas une offre limitée. Le gouvernement peut imprimer davantage de copies de monnaies fiduciaires, mais il ne peut pas manipuler cette monnaie numérique. Par conséquent, le Bitcoin peut rapporter plus que le taux auquel une monnaie fiduciaire perd de la valeur au fil du temps.

Assure un contrôle total de l'investissement

Les gouvernements et les agences financières ne peuvent pas interférer avec la valeur des Bitcoins car ils n'ont aucun contrôle sur eux. Seul le détenteur du Bitcoin dispose des moyens nécessaires pour accéder à son investissement grâce à une clé privée. Cette clé privée vitale permet un contrôle total sur l'achat, l'envoi et la réception de cette monnaie numérique.

Cependant, tout gouvernement peut facilement se débarrasser de cet actif numérique s'il le souhaite, comme l'a fait la Chine. Mais les économies de marché ont décidé de ne pas suivre cette voie.

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Indépendamment de ce qu'elles sont, les autres entreprises sont généralement tenues de servir les clients à des heures de travail limitées, y compris les marchés boursiers qui ne sont autorisés à travailler que les jours qui sont probablement cinq jours par semaine. Presque toutes les entreprises prennent des pauses occasionnelles pendant la période des fêtes et les week-ends.

Cependant, le trading de cette monnaie électronique reste actif 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Rien ne peut interrompre le trading de cette monnaie numérique, à l'exception de quelques problèmes naturels, comme une panne d'Internet ou une coupure de courant. Un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 signifie un revenu élevé sur l'année qui finit par intensifier la popularité du Bitcoin et son utilité.

Le Bitcoin offre la liberté

Le Bitcoin promet un espace qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur argent quand ils le souhaitent. Cet actif numérique sert de support pour le trading d'argent, en particulier pour la monnaie numérique.

D'un autre côté, la monnaie fiduciaire n'est pas fiable à 100% car le système bancaire peut être affecté par les pertes et les profits de l'économie. Il peut y avoir des crashs d'argent et des pannes soudaines, qui sont des moyens qui enlèvent aux utilisateurs de monnaie fiduciaire la liberté d'utiliser leur argent quand ils le souhaitent.

Les transactions sont sûres et les frais sont minimes

Les échanges télégraphiques et les transactions internationales coûtent essentiellement des frais élevés et des frais de change. Les transactions en Bitcoins n'ont pas d'institutions intermédiaires ni d'implication de la loi, et par conséquent, le prix des transactions était auparavant inférieur à celui des transferts bancaires.

Cet actif virtuel devient plus accessible aux personnes qui ne souhaitent pas encourir d'énormes frais de transaction. De même, ceux qui ont tendance à proposer des activités internationales peuvent facilement le faire car les transactions en Bitcoins éliminent rapidement les inconvénients du processus de trading d'argent et de la période d'attente. Pour des transactions rapides et sécurisées, on peut échanger via une plateforme telle que trustpedia.io/es/trading-robots/Bitcoin-era/.

Réflexions finales

Le Bitcoin offre un moyen raisonnable d'investir. La plupart des investisseurs trouvent que c'est le meilleur investissement car le Bitcoin est le meilleur moyen de trading. Cependant, les investisseurs doivent être suffisamment intelligents pour connaître les avantages et les inconvénients de chaque actif afin d'éviter les risques.