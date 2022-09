MONDE ENTIER :: Pourquoi le Bitcoin est plus sûr que le cash :: WORLD

Vous vous demandez si le Bitcoin est plus sûr que l'argent liquide ? Voici ce qui rend cette monnaie virtuelle plus sûre que la monnaie fiduciaire.

Le BitIQ est un moyen de stockage de valeurs et, en même temps, un moyen de réaliser des transactions numériques. La base du Bitcoin est constituée d'algorithmes cryptographiques qui sont chiffrés, ce qui rend la monnaie décentralisée et, par conséquent, donne la propriété à l'utilisateur. Voici quelques avantages de l'utilisation de cette monnaie numérique qui la rendent meilleure que toute autre monnaie conventionnelle.

Un excellent outil d'investissement

Les individus peuvent utiliser cette monnaie numérique dans le monde entier sans passer par un processus de conversion. En outre, certaines personnes considèrent cette monnaie numérique comme l'équivalent de l'or. Elle intègre le meilleur de l'argent liquide et de l'or tout en offrant un marché ouvert et aucune restriction imposée par les banques ou les gouvernements. On peut également trader cet actif numérique sur des plateformes telles que https://cryptosoft.app/ .

Une meilleure transparence

Une autre raison qui rend cet actif numérique plus sûr que l'argent liquide est la transparence. Le problème de la monnaie fiduciaire est que les banques centrales peuvent créer des dettes, en acheter et, au final, s'enrichir sur le dos des consommateurs. En outre, les banques révèlent rarement leurs comptes aux consommateurs et au public.

Le Bitcoin utilise la technologie blockchain pour établir un registre public distribué. Grâce à ce registre Bitcoin, chaque transaction effectuée par les utilisateurs est ouverte au public. Même si les personnes du réseau Bitcoin peuvent visualiser ces transactions, elles ne peuvent pas les déformer ou les simuler après les avoir ajoutées à la blockchain. Cette monnaie virtuelle possède un environnement de transparence autonome - le réseau Bitcoin attribue des mineurs ou des ordinateurs qui vérifient et ajoutent les transactions avec les jetons nouvellement frappés. Au final, cette transparence permet d'éradiquer les risques de fraude.

Clés privées et publiques

Les clés privées et publiques sont des éléments qui rendent le Bitcoin sûr. Lorsqu'ils effectuent des transactions avec cette monnaie électronique, les individus n'ont pas à divulguer d'informations permettant de les identifier personnellement, comme leur numéro de sécurité sociale ou leur adresse. Par conséquent, les risques de rendre ces informations publiques sont rares.

D'autre part, la plupart des institutions financières, y compris les banques, ont des pratiques dépassées qui mettent en danger l'usurpation d'identité des clients. Par conséquent, si ces clients choisissent d'utiliser cette monnaie électronique, les chances de risque sont très minimes. Qui plus est, personne ne peut utiliser votre clé particulière. Cette clé unique est une série de lettres et de chiffres que le système Bitcoin associe à une adresse de portefeuille. Et vous en avez besoin pour retirer des fonds de votre portefeuille numérique.

Ces utilisateurs de monnaie numérique signent les transactions Bitcoin de manière privée à l'aide d'une clé privée. Par conséquent, vos Bitcoins sont en sécurité lorsque vous ne partagez pas ces informations.

Rareté

L'offre de Bitcoins est limitée, et c'est de cette rareté que découle la valeur de cet actif numérique, qui est donc protégé des pratiques inflationnistes. Il n'y aura jamais que 21 millions de jetons, et les mineurs ne peuvent pas en créer plus. Par conséquent, cette monnaie électronique conserve sa valeur en s'appuyant sur les modèles de l'offre et de la demande.

Cependant, un gouvernement peut imprimer de plus en plus de monnaie fiduciaire chaque fois que les autorités le jugent nécessaire. L'inflation entraîne davantage de problèmes pour les utilisateurs de monnaie fiduciaire.

Décentralisation

Avec cette monnaie numérique, les individus peuvent trader sans intermédiaire, ce qui se traduit par un meilleur contrôle des fonds et des frais de transaction moins élevés. Cet actif numérique est plus rapide, moins cher et plus sûr, et il est inchangeable. Le gouvernement contrôle la monnaie conventionnelle, tandis que cette monnaie électronique a ses propriétaires.

Un meilleur outil pour les achats en ligne

Cette monnaie virtuelle peut aider les individus à faire des achats en ligne. C'est comme un portefeuille électronique avec lequel les développeurs peuvent créer une technologie blockchain pour stocker, suivre et dépenser la monnaie numérique.

Moins de volatilité

Le Bitcoin est largement accepté et est moins volatile que l'argent liquide conventionnel. Grâce à ces caractéristiques, il devient plus facile d'effectuer des transactions au-delà des frontières et en ligne.

Réflexions finales

Il est clair quele Bitcoin est beaucoup plus sûr que l'argent liquide à bien des égards, comme nous l'avons vu ci-dessus.