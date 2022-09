CAMEROUN :: Rentrée scolaire 2022-2023 : Startimes encourage l’excellence scolaire à Loum :: CAMEROON

StarTimes, opérateur leader de la télévision numérique en Afrique était à Loum ce 10 septembre à l’occasion de la 7eme édition de l’excellence scolaire et sportive.

Alors que le train de la rentrée 2022-2023 est lancé sur l’ensemble du territoire national, Le Cercle De Réflexion pour la promotion et l’éducation des jeunes de Loum a une fois de plus mobilisé des efforts matériels et humains afin d’accompagnement les familles, mais aussi les élèves les plus méritants durant la dure période.

En présence de Monsieur de sous-préfet du Moungo MFONO MODO MARTIN FABRICE, StarTimes était aux côtés du Cercle De Réflexion pour la promotion et l’éducation des jeunes de Loum afin d’apporter sa modeste contribution. Un don d’une cinquantaine kits rentrées scolaires

contenant selon les niveaux d’étude le matériel didactique de base pour les établissements primaires et secondaires de la ville de Loum.

Dans une ambiance très conviviale, vont se dérouler tour à tour, les allocutions des autorités administratives de la localité, des animations avec des artistes invités parmi lesquels le célèbre Bissi Mag, repris en cœur par la foule et en fin la remise des kits scolaires aux élèves les plus méritants de chaque classe.

Au Total c’est près de 2000 élèves du primaire au secondaire qui ont reçu chacun un kit contenant cahiers, stylo, boite académique, sac à dos et une cinquantaine de shopping bag StarTimes. Ravi de ce déploiement, le Manager Marketing & Relations Publiques de StarTimes Cameroun, Hervé Fabien Mabom, a souligné dans son allocution qu’il s’agit d’un devoir citoyen pour l’entreprise StarTimes Cameroun, en accord avec l’Objectif de Développement Durable N°4 de l’Unesco, dont la teneur est: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. C’est dans cet élan qu’il a pris l’engagement solennel de continuer à les soutenir pour les prochaines éditions.

Il leur offrira au passage un projecteur StarTimes avec décodeur intégré qui sera un outil d’amélioration qualitatif de leur travail. Rendez-vous pris pour la prochaine édition.