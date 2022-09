TANZANIE :: Les rideaux se ferment sur les travaux de la Conférence Ministérielle Africaine sur la Météorologie :: TANZANIA

Le Ministre des Transports du Cameroun et Président en exercice de la Conférence Ministérielle Africaine sur la Météorologie (AMCOMET), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ a pris part ce 12 septembre 2022 au Centre International de Conférence Julius Nyerere à Dar Es Salam en Tanzanie, aux travaux de haut niveau sur le satellite Meteosat de Troisième Génération (MTG) pour l'Afrique et la Facilité Africaine pour les Applications des Satellites Météorologiques (AMSAF).



L’événement a connu la participation du Ministre des Transports du Cameroun et des Travaux Publics de la Tanzanie, des hauts responsables notamment de la Commission de l’Union Africaine, de l’Union Européenne, de l’Organisation météorologique mondiale et du Directeur général de l’organisation EUMETSAT.

Dans son allocution, le Président de l’AMCOMET a relevé que la menace du changement climatique sur le développement de l’Afrique n’est plus une vue de l’esprit, mais un constat réel perceptible partout sur le continent, à travers les inondations, les sècheresses et autres événements climatiques extrêmes. Face à cette situation préoccupante, il a plaidé pour une synergie d’actions, en vue de relever le défi de l’adaptation et de la résilience des populations, ainsi que des investissements sur le continent. Le Ministre a également évoqué la rencontre ministérielle sur les alertes précoces en Afrique australe, et la réunion du Bureau de l’AMCOMET qui se sont tenues respectivement les 08 et 09 septembre 2022 à Maputo au Mozambique.

En saluant les efforts déjà consentis par EUMETSAT pour fournir des données, des infrastructures et des formations aux services météorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique, il a invité les partenaires au développement, soucieux du bien-être de l’Afrique, à accompagner sans réserve le projet MTG-AMSAF afin qu’il puisse rapidement être mis en œuvre au grand bénéfice des populations. Pour matérialiser le soutien fort et ferme des Ministres africains chargés de la Météorologie, en faveur des programmes mis en place par EUMETSAT pour faciliter l’accès aux données météorologiques satellitaires, le Président de l’AMCOMET a approuvé et signé la déclaration de haut niveau.

Après la réunion, le Ministre des Transports du Cameroun a été invité à la présentation de l’œuvre African Space Art Project (ASAP) « Memory of Today, Memory of the Future ». Pour la première fois, trois artistes africains ont réalisé une œuvre d'art qui sera lancée dans l'espace. Leur œuvre d'art sera reproduite sur la coiffe du lanceur Ariane 5, qui transportera le premier satellite de la nouvelle Meteosat de Troisième Génération (MTG) dans l'espace. Le Ministre a félicité ses auteurs parmi lesquels son compatriote Jean David NKOT. Les activités du Président de l’AMCOMET se poursuivent ce Mardi 13 septembre 2022 avec sa participation à la cérémonie d’ouverture du 15ème forum des usagers d’EUMETSAT en Afrique.