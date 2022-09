THE OKWELIANS: APPEL A CANDITATURE POUR SON CLASSEMENT DES 100 MEILLEURS ETUDIANTS CAMEROUNAIS :: CAMEROON

Lancé le 11 aout 2022, l’appel à candidatures du Programme 0'100 de The OKWELIANS s’achève le 13 octobre 2022. Pour cette deuxième édition, The OKWELIANS compte durablement installer le programme dans les dix régions afin de permettre à tout étudiant remplissant les critères de sélection de bénéficier du programme où qu’il réside sur l’étendue du territoire.

Fidèle à ses objectifs de promotion du leadership éthique et de culture d’innovation sociale, The OKWELIANS à travers ce classement annuel, ambitionne de valoriser cent étudiant.e.s inscrit.e.s dans les universités et écoles d’enseignements supérieurs qui se distinguent par leur excellence académique et leur engagement au sein de la société.

Une passerelle entre le monde étudiant et la sphère professionnelle

Le programme O’100, fait le pont entre le monde étudiant et la sphère professionnelle grâce à un accompagnement de pointe pour les candidatures retenues. Coaching, stage en entreprise, formations certifiantes, formations digitales et en présentiel, un accès à des médiathèques en ligne sont autant d’éléments qui permettent de booster les lauréats sur les questions d’employabilité.

C’est donc tout un programme qui promeut l’excellence académique et l’engagement citoyen dans la démarche d’employabilité des jeunes au Cameroun.

Les critères d’éligibilité

Le programme est ouvert à tout étudiant camerounais en fin de cycle régulièrement inscrit dans une université d’Etat ou toute autre école d’enseignement supérieur au compte de l’année académique 2021-2022. Au rang des principaux critères

- Avoir une moyenne de 14/20

- Être en fin de cursus (BTS, Licence, Master, Ingénieur ou tout diplôme équivalent)

- Présenter une recommandation écrite d’une page maximum par un référent académique, professionnel ou associatif

- Disposer des diplômes/attestations ou tout autre document justifiant de son excellence académique

- Être activement engagé dans la société

- Avoir signé la déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies

Un test de culture générale complètera le processus de sélection. Les candidatures se font sur le site www.theokwelians.com

L’excellence académique comme outil de cohésion sociale

En plus de valorisation de l’excellence académique, le programme O’100 replace les questions d’employabilité des profils de qualité au cœur du débat. Le Think Do Thank espère apporter sa pierre à l’édifice dans un nouveau narratif sur le destin des majors de promo.

Ce qui fait dire à Jessica KONTCHOU, Co-Directrice des Programmes Jeunesse (HUB) The Okwelians que : « S'attaquer à la question de l'employabilité est essentiel pour garantir que la prochaine génération de Camerounais.es prenne pleinement sa place dans la société. Et, le faire d'une manière qui récompense l’excellence remet le travail et la discipline au centre de la réussite »

Des parrainages qui renforcent la crédibilité du programme

Après Pierre de Gaétan NJIKAM Directeur Général du Fonds de dotation Pierre Castel – Agir avec l’Afrique, comme parrain de la première édition du Programme O’100, Gabriel FOPA est le parrain de cette seconde cuvée. Pour rappel, trente-deux étudiant.e.s et diplômé.e.s ont été lauréats de la première édition du Programme O’100. Ces derniers ont bénéficié de stages au sein de structures telles qu’Activa, Azur Groupe Arno ou encore Fisco. Notons que l’annonce des lauréats se fera le 27 octobre 2022 sur le site www.theokwelians.com