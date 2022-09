CAMEROUN :: Yaoundé : Braquage au domicile de l'intendant principal de la présidence (vidéo) :: CAMEROON

Selon plusieurs témoignages concordants, des hommes armés de pistolets automatiques et non identifiés, ont fait irruption au domicile de l'intendant principal de la présidence de la République, et résidences présidentielles, Foé NDI Christophe.

Selon nos sources du reste appuyées d'une vidéo de reconstitution des faits, le forfait a été commis dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022, autour de 23 heures 40 minutes, au quartier Ahala Barrière où habite la victime.

Le récit d'un des éléments commis à la sécurité du domicile de l'argentier du palais présidentiel à Étoudi, fait état de trois hommes armés de pistolets automatiques, et cagoulés. Après avoir escaladé la clôture de la résidence, ils ont surpris le fonctionnaire de police et le vigile qui y assurent la sécurité.

Pour l'instant, l'arme du fonctionnaire de police a été emporté par les malfrats. Un des malfrats serait blessé. Les malfrats n'ayant pu poursuivre leur sale besogne grâce à l'opposition du policier. Ils ont pris la fuite, traînant leur acolyte , apprend-on.

Selon des sources proches de l'affaire, il a été demandé aux formations hospitalières de la ville de Yaoundé, d'examiner minutieusement la nature des blessures de tout patient qui serait conduit dans leurs locaux, pour des soins d'urgence, afin de donner un signal pour que les autres autres du braquage puissent identifiés, et recherchés.

NB: Photo d'illustration/ Policier blessé lors de l'assaut des braqueurs