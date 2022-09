CAMEROUN :: Rigobert Song dévoile sa liste de 26 :: CAMEROON

Le sélectionneur des lions indomptables , a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs de son équipe.

Pour préparer la Coupe du Monde, le Cameroun va disputer deux matchs amicaux à la fin du mois de septembre, d'abord face à l'Ouzbékistan (le 23) puis la Corée du Sud (le 27). Deux rencontres, les deux dernières avant le choc face à la Suisse dans le groupe G. Aujourd'hui, Rigobert Song, sélectionneur national des Lions Indomptables, vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués, et comme souvent, on retrouve des habitués, des absents et des nouveaux .

Hors mis des absences remarquables et très remarquées de ses cadres que sont Zambo et Ngadeu qui n’étaient déjà pas pré sélectionnés , on peut ajouter à celles-là celle de Choupo Motting et Bassogog.

Les retours de Nkoulou et Mandjeck ont été confirmés par le sélectionneur par ailleurs on note les premières convocations en équipe nationale fanion de Bryan Mbeumo , Darlin Yongwa , Oumar Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu.

On peut conclure que pour affronter l'Ouzbékistan et la Corée du Sud en amical avant la Coupe du Monde , Rigobert Song veut essayer de nouvelles choses avec un groupe nouveau susceptible d’être à 85% celui qui ira au Qatar

La liste des 26

Gardiens : Simon Ngapandouetnbu, Epassy Devis, Onana André

Défenseurs : Fai Collins, Mbaizo Olivier, Nicolas Nkoulou, Castelletto J.C., Nouhou Tolo, Ebosse Enzo, Oumar Gonzlez, Wooh Christopher, Darlin Yongwa,

Milieux : Onana Jean, Kunde Malong, Oum Gouet, Hongla Martin, Ondoua Gael, Mandjeck Georges, Ntcham Olivier

Attaquants : Mbeumo Bryan, Nkoudou Georges, Toko Ekambi, Ngamelu Mouni, Aboubakar Vincent, Tawamba Léandre, Nsmae Jean-Pierre