CAMEROUN :: Militants démissionnaires à Kékem: Le Mrc dénonce une double manipulation politique et médiatique :: CAMEROON

Lors de la finale du tournoi de football tenue le 26 aout dernier à Bamegwi, arrondissement de Kékem, un ancien militant du Mrc qui officiait d’ailleurs comme responsable local du comité d’organisation a déclaré sa démission. Une option minimisée par les partisans du Pr Maurice Kamto dans cette ville de transit.

Ce mardi 06 septembre 2022, Léa Foyet, connue comme l’une des têtes fortes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc) dans le département du Haut-Nkam, a pris place en face de l’hôpital de district de Kékem.

Entourée de quelques responsables de cette formation, dont Joseph Kamani, M. Noubissie, et M. Djiemo, elle discute des actions à mener pour consolider l’implantation de cette formation politique dans cette circonscription administrative. «Nous sommes satisfaits du niveau d’implantation du Mrc dans la Fédération communale de Kékem. Nous avons quadrillé le terrain grâce à une opération araignée. Nous ne sommes pas inquiets. Le départ du militant annoncé lors d’un tournoi de football organisé par une élite du coin n’affecte pas notre moral. C’était un mercenaire. Il a échoué dans sa tentative de déstabilisation de notre parti. Son commanditaire l’a récupéré », soutient-elle. Cette position est partagée par les cadres de cette Fédération communale du parti de Maurice Kamto. Harold Koudoh, le secrétaire de cette structure de base du parti de Pr Maurice Kamto dénonce « une tentative de déstabilisation du Mrc par des hommes à bout d’argument politique pour convaincre les citoyens ».

«Il s’agit bel et un bien d’une seule démission »

« En juillet 2018, ces mêmes personnes, à travers certains médias, avaient dit que plus de 50 militants ont démissionné du Mrc à Kékem. C’était un mensonge sans effet. Nous l’avons démenti par notre score éclatant en faveur du candidat du Mrc, le Pr Maurice Kamto, lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018. Maintenant, elles annoncent de nombreuses démissions. Il s’agit bel et un bien d’une seule démission. Celle de monsieur Ngamenie. Il a toujours travaillé comme un agent en mission pour bafouer nos initiales. Suite aux élections internes de juillet 2022, il a finalement fait tomber le masque », déclare-t-il. Une position contraire à celle du militant démissionnaire. Lors de la finale du tournoi de football tenue le 26 aout dernier à Bamegwi, arrondissement de Kékem, celui-ci qui officiait d’ailleurs comme responsable local de l’organisation de ladite compétition, a déclaré qu’il quitte le Mrc à cause du rejet de sa liste lors des dernières élections internes au sein de cette chapelle politique. Il dit avoir essuyé des frustrations. Reste que, au cours de cette prise de parole en public, il n’a pas indiqué les noms et les unités des militants du Mrc qui le suivaient au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Une imprécision qui amène Harold Koudoh, a conclu qu’ « il s’agit d’une opération de sabotage organisée pour manipuler et distraire l’opinion ». Pour le dirigeant politique à la base, les medias qui ont relayé cette nouvelle en parlant de « nombreuses démissions » ont fait fausse route. « Celui qui a parlé au stade de football de Bamegwi est bel et bien un militant du MRC. Cependant, il était à la solde de Mr Neo –industrie. Cette élite se servait de ce dernier pour essayer de déstabiliser le parti à Kekem. Les élections internes organisées juillet dernier ont poussé ce dernier à faire tomber son masque », précise Harold Koudoh.

« Nous sommes sereins et déterminés »

«Nous tenons à l’affirmer, une fois de plus, , le Mouvement pour la renaissance du Cameroun comptabilise, à ce jour, plus de 96 unités dans la commune de Kékem. Les effectifs de chaque unité sont assez conséquents. Le Mrc ne porte à, merveille dans tous les villages de l’arrondissement de Kékam. Nous sommes sereins et déterminés à suivre les orientations de notre président national, le Pr Maurice Kamto. Ce qui s’est passé à Bamegwi, au-delà d’être une agitation à la fouis stérile et puérile, frise une campagne de manipulation mal orchestrée », souligne-il. Et de conclure : « Comme proclamé par Me André Marie Tassa, lors du meeting du samedi 20 aout 2022 à l’esplanade de la paroisse de l’église de Ndiangdam à Bafoussam, les militants du Mrc à l’Ouest, et notamment à Kékem, sont engagés par « un serment de loyauté et de fidélité » afin que nous militons pour notre développement et « changeons l’avenir du Cameroun dans la paix.» »