CAMEROUN :: Entreprise :Fin de voyage pour la cuvée 2022 des stagiaires de Finnexs :: CAMEROON

Ils sont 68 qui ont reçu leur parchemin de fin de stade des mains du top management de la compagnie de transport inter urbain.

C'est un honneur et une grande chance pour nous d'avoir été reçus par le Directeur général de Finexs Voyages. Nous avons eu l'opportunité de nous frotter au monde professionnel. Nous avons reçu des valeurs à savoir le professionnalisme, la ponctualité, le respect d'autrui et la la ponctualité, le respect d'autrui et la sécurité». Ces mots de Joe Minko, le porte parole de cette cuvée de stagiaires décrivent à suffisance l’importance que revêt ce type d’initiative qu’offre Finnexs Voyage à ces jeunes.

C’est Depuis le 18 juillet dernier qu’ils ont été retenus pour cette session des stages de vaccances et académiques. Les 68 stagiaires ont été répartis comme suit : 36 à Yaoundé et 32 à Douala.

Durant ces deux mois de stages , Ils ont pu se frotter au monde professionnel en travaillant dans plusieurs services notamment la comptabilité, l'embarquement (bagages, passagers), les services de messagerie, de maintenance et commercial. Soucieux de prôner l’égalité, la cuvée de stagiaires 2022, Finexs Cameroun enregistre un pourcentage de 47% de femmes et 53% d'hommes. Ce qui fera dire à Fatimatou Ngoungue, seule fille à avoir travaillé au garage :«Au garage j'ai rencontré beaucoup de difficultés. La majorité des bus en service avait les problèmes de freinage. Mais j'ai pu exercer mon métier d'avenir»>.

Victor Mvélé, le directeur général de Finnexs Voyage a tenu à féliciter les apprenants non sans les inviter «à être toujours obéissants à vos parents. D'avoir du respect à l'endroit de vos enseignants et de Finexs Voyages qui vous a ouvert ses portes. Enfin, accordez de l'importance à vos études car à 90%, ce que vous faites aujourd'hui vous achètera la cuillère avec laquelle vous mangerez demain

Notons que Mme Béatrice Etoundi , la Pdg de Finnexs a personnellement assisté à cette cérémonie de fin de stage et à ainsi pu remettre les certificats de fin de stage à certains stagiaires.