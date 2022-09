CAMEROUN :: Le Ministre Joseph LE : Apôtre de l'informatisation de la région de l’Est. :: CAMEROON

Les heures riches du fils du terroir Joseph LE font de la région de l’Est une zone où le développement bat son plein. Lancée le 9 septembre 2016 par le Promoteur Joseph LE, l'opération d'arrimage des populations aux technologies de l'information et la communication franchit le cap de 25000 personnes formées. Ce 9 septembre 2022 marque la sixième année de la naissance de cet ambitieux projet et 230 jeunes, femmes et chefs traditionnels ont reçu leurs parchemins.

Cette cuvée composée de jeunes, femmes et hommes de tous les maillons de la ville de Bertoua a eu le privilège pendant des semaines d’apprendre les logiciels Word, Excel, internet et réseaux sociaux et l'initiation à l'entrepreneuriat.

Propos de Joseph LE, Promoteur de l'initiative de formation de 50.000 personnes aux TIC. « Remerciements à M. Le Gouverneur de la région de l'Est et à mon cher Armand Claude ABANDA, Représentant Résident de L'IAI Cameroun pour leur accompagnement en vue de l'arrimage à la société digitale des populations de l'Est issues de toutes les classes sociales, tel qu'appelé de tous ses vœux par S.E PAUL BIYA. Six ans déjà que nous avons lancé cette belle et ambitieuse initiative. Le cap de 25.000 personnes franchi, j'ai annoncé le démarrage prochain des formations de proximité avec l'ensemble des centres IAI de notre région pour plus d'impacts et de célérité ».

L'annonce forte de cette journée mémorable est le démarrage des formations de proximité avec l'ensemble des centres IAI de la région de l’Est pour plus d'impacts et de célérité.