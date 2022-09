CAMEROUN :: QUI AIME BIEN CHATIE BIEN ! :: CAMEROON

Je passe beaucoup d'heures à regarder la télévision. De grâce, n'allez surtout pas penser que je suis un oisif dont la vie se résume à ne regarder que la télévision.

Nooon ! Il se trouve simplement que je suis à la retraite depuis quelques années et que je peux donc disposer et gérer utilement mon temps libre .

Pour les émissions de télé, ma préférence va aux informations et aux documentaires. Le premier choix de duo, probablement par déformation professionnelle aussi, me permet de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Et le deuxième choix me donne la possibilité de voyager en restant à demeure.

Au-delà du fait que je suis parti il y a pratiquement une cinquantaine d'années du Cameroun et que le voyage que j'ai entrepris a formé son homme, ce dispositif qui lui, date de moins d'une dizaine d'années, m'a cependant énormément enrichi et bonifié. Il m'a notamment donné l'occasion de voir ce qui se fait ailleurs pour améliorer la condition humaine. Un sujet auquel je suis très attaché et qui a fait de moi depuis 1975, un militant de l'Union des Populations du Cameroun (UPC), et un peu avant, du Parti communiste français (PCF).

En ma qualité d'homme politiquement engagé depuis de nombreuses années pour rendre aussi heureux mes concitoyens qui méritent bien mieux que le triste sort qui leur est jusqu'à présent réservé, inéluctablement je suis très souvent amené à faire des comparaisons. Vous me direz que comparaison n'est pas raison et je vous le concède volontiers car je sais que c'est vrai. Mais comparer ne veut pas forcément dire condamner.

Comparer veut aussi dire chercher à mieux comprendre pourquoi ça va mieux ici et pas là. Et dans cet exercice hélas malheureusement pour moi, le Cameroun n'occupe pratiquement jamais la bonne place sur l'échiquier. J'ai toujours l'impression que tout reste à y faire. Peut-être parce que qui aime bien chatie bien !