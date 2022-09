ALLEMAGNE :: Elle se jette dans un cours d'eau après avoir surpris son époux entre les bras de sa petite sœur :: GERMANY

Imaginez votre partenaire voyage pour un séjour d'un mois et à son retour précipité suite à de multiples signalement d'infidelité, elle vous surprend dans le lit conjugal avec sa petite soeur. Cela la mettrait très probablement en rogne. Et bien c’est ce qui est arrvié à une Camerounaise.

Bien que les divorces et les mariages rompus ne fassent pas rire, nous ne pouvons pas nous empêcher de rire en écoutant des histoires d'infidélité conjugales.

Cette fois, nous sommes à Uhingen, ville de Bade-Wurtemberg (Allemagne), située dans l'arrondissement de Göppingen, dans la région de Stuttgart

Tenez-vous bien, l’histoire est rocambolesque. Dame Eyenga en séjour à Ebolowa au Cameroun est arrivée chez elle à Uhingen, ce 12 septembre 2022 et a été horrifiée de trouver son mari au lit avec sa petite soeur, étudiante à Stuttgart

Les deux tourtereaux selon des témoignages étaient nus comme un ver de terre.

D’après la victime, depuis le Cameroun où elle se trouvait , elle a été informé par ses proches de Uhingen de la relation qui existe entre son mari et sa petite-sœur. Car, les deux « amants » se promènent souvent ensemble en son absence. Mais comme elle n’a pas de preuves, elle a fait la sourde oreille.

Les rumeurs s’accentuent et comme on dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu, Eyenga a décidé d'anticiper son retour en Allemagne alors qu'elle était supposer rentrer le 25 septembre prochain.

Arrivée chez elle ce matin à 6h à Uhingen elle affirme qu'elle a trouvé la télévision en marche et une grosse bouteille de Whisky (Jack Daniel) à moitié vide sur la table

Sans tarder, elle s'est dirigée dit-elle dans la chambre conjugale. C'est ici qu'elle découvre " les jambes de son époux en l'air", affirme-t-elle. Elle indique que quand ces deux tourtereaux l’ont aperçu, bien qu'étant ivres dans leur état, ils étaient troublés et bloqués comme des statuettes. « Quand je les ai vus tous deux en tenue d’Adam et d’Eve, je me suis mis à crier pour que les voisins sortent pour voir cette abomination. Comment mon propre mari peut-il se retrouver sur un même lit avec ma petite-sœur ? C’est vraiment incroyable », déplore-t-elle. "Mon cœur s’est brisé lorsque je les ai vus ensemble", a t-elle conclu

Fou de rage, Dame Eyenga s'est précipitée vers la sortie de la maison familiale pour se jeter dans La rivière Fils de Uhingen. Heureusement pour elle, cette rivière n'étant pas profonde, elle a été sauvée par une joggueuse

Face à cette situation gênante, les deux amoureux de "circonstances" sont portés disparus..

NB: Image simplement illustrative