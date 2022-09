CHINE :: Le plus haut législateur chinois effectue une visite officielle et amicale en Russie :: CHINA

Li Zhanshu, Président du Comité Permanent de l'Assemblée Populaire Nationale (APN) de Chine, a effectué une visite officielle et amicale en #Russie de mercredi à samedi, à l'invitation du président de la Douma d'Etat russe Viatcheslav Volodine. Au cours de sa visite, le plus haut législateur chinois a rencontré à Vladivostok, ville dans l'Extrême-Orient Russe, le Président Russe Vladimir #Poutine, s'est entretenu respectivement à Moscou avec M. Volodine et la Président du Conseil de la Fédération de Russie Valentina Matviyenko, et a également rencontré les dirigeants des cinq factions de la Douma d'Etat.

Lors de sa rencontre avec le président russe, M. Li a transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux du président chinois Xi Jinping à M. Poutine. Il a affirmé que grâce aux orientations stratégiques et aux efforts personnels des présidents Xi et Poutine, le partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie dans l'ère nouvelle maintenait un fort élan de développement.

La confiance politique mutuelle, la coordination stratégique et la coopération pragmatique entre les deux pays ont atteint un niveau sans précédent, constituant un bon exemple de relations de bon voisinage et de coopération gagnant-gagnant entre les grands pays et les pays voisins, a indiqué M. Li.