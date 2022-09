CAMEROUN :: COCA COLA NE SAVAIT PAS QUE LE TEMPS DES PREVARICATEURS A LA FECAFOOT EST TERMINE :: CAMEROON

Partenaire de la FIFA depuis 1974, c’est depuis 2006 que la firme américaine, Coca-Cola gère en exclusivité la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA .Si par le passé les prévaricateurs en charge de cette discipline se contentaient d’une enveloppe offerte pour l’évènement marketing, ça ne marche plus avec le nouvel exécutif de la fédération.

Associer l’image de la Fecafoot et de son président à cet évènement, il fallait payer le prix parce que la FECAFOOT a besoin d'argent pour faire vivre le football devenu business. Le représentant légal de Coca cola aurait refusé de payer le montant exigé par la fecafoot.

Pendant ce temps sur la toile, ceux qui dans le cadre de Survie Cameroun demandaient en coulisse de laisser les accusations de vol pour se focaliser sur le bilan de l'opération sont les premiers à ignorer le travail titanesque abattu par Sameul Eto'o en seulement huit mois à la Fecafoot.

Ceux qui hier disaient que One All Sport n'existe pas se focalisent désormais sur la nationalité de la firme, ( KO Richard Bona a dit qu'elle n'est pas américaine) .

Allez donc lui retirer à son PDG sa nationalité américaine. Space X qui a 127 milliards de dollars et qui pilote les opérations de la NASA dans l'espace n'est inscrite dans aucune bourse aux USA.

Rappelons que Contrairement au Puma et Nike ,David Mendelsohn ,fils d'un richissime homme d'affaire juif est propriétaire de sa propre usine d'équipements sportifs en Chine.

Eto'o a besoin d'argent pour donner 200 000 tous les mois aux footballeurs de division d’élite, Il veut donner dès l'an prochain 100000 FCFA aux actrices du foot féminin, il veut soutenir les présidents des clubs pour assurer les joueurs tant sur le plan sanitaire qu'à la CNPS.

Si certains voient le messie dans leurs formations politiques, pour les footballeurs et amoureux du ballon rond, Eto’o est le messie