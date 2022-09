CAMEROUN :: DP WORLD, LE 3EME EXPLOITANT PORTUAIRE MONDIAL VEUT DEVELOPPER LE TERMINAL DU PORT DE BONABERI :: CAMEROON

C’est désormais un problème de société au Cameroun, la détestation des compétences au service de la nation. Et un constat effarant, ce sont les mêmes francs-tireurs qui sont mobilisés pour des cabales contre ces personnalités.

Ce vendredi une délégation conduite par le DG du port de Douala a amorcé les négociations avec DP World, le 3ème exploitant portuaire mondial pour l'extension envisagée du Port de Douala-Bonabéri.

Avant la visite du port de Dubai, le DG Cyrus Ngo’o et sa délégation se sont entretenus avec les dirigeants de World Crane Services basée à Dubaï, une entreprise spécialisée dans les infrastructures et superstructures portuaires. L’entreprise selon le PAD est intéressée par le contenu de la banque des projets de rénovation, de modernisation et de développement du port de Douala-Bonabéri .

Pendant des mois, ces francs-tireurs payes par des officines ont trainé le nom de Cyrus Ngo’o dans la boue .Ce DG du port grâce à qui le Cameroun retrouve peu à peu son honneur car lorsqu’il arrive à la tête de cette infrastructure portuaire, le Tchad et la RCA avaient pratiquement tourné le dos au Cameroun pour des solutions alternatives au port de Lomé et du Soudan.

En effet, le port de Douala et son engorgement chronique qui fit fuir le français Rougier produisait comme bénéfice annuel, tenez-vous tranquille 940 millions de FCFA en 2016, et 452 millions en 2017. Même les agences de voyages interurbains produisaient le double.

Cyrus Ngo avait commencé par une décision courageuse, celle d’expulser sans négociation DIT contrôlées par Vincent Bolloré. L’année dernière 2021 le port de Douala a affiché un résultat bénéficiaire avant impôts de 12 956 573 207 FCFA, et un résultat net bénéficiaire en hausse de 6 473 479 501 FCFA.