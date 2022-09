CAMEROUN :: VOILA LE NOUVEL IMMEUBLE DE LA CNPS .C’EST A YAOUNDE, AVENUE DE L’INDEPENDANCE. :: CAMEROON

La détestation des compétences au service de la nation, Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame a été victime de ces mêmes francs-tireurs aux services des officines.

Il arrivé à la tête de l’institution CNPS en 2008 .A son arrivée, les conditions des retraités étaient les plus déplorables .Non seulement ils devaient parcourir des centaines de kilomètres pour toucher leurs maigres pensions, ces parents étaient parfois obligés de dormir dans la rue pour espérer se faire payer le lendemain. Parfois retournaient sans rien percevoir.

Regardez ce que la CNPS est devenue, si vous entendez un retraité se plaindre, allez chercher du côté du ministère des finances, direction de la solde .En 2017 la CNPS a reçu le prix de meilleure Caisses d’Afrique aux côtés du Maroc par l’AISS (Association internationale de la sécurité sociale) pour la qualité de service et l’organisation correspondent le plus aux standards internationaux .

L’institution qui travaille pur affilier les footballeurs et les personnels domestiques dispose de 850 milliards de FCFA d’actifs dont 400 milliards d’actifs et 325 milliards en trésorerie, « en espèces sonnantes et trébuchantes ».La CNPS emprunte de l’argent au gouvernement.

La construction par la CNPS d’un centre spécialisé en oncologie pour le traitement du cancer est en préparation, les discussions en cours avec des hôpitaux finlandais, russe et allemand.

Pendant ce temps à Douala, l’Immeuble CNPS qui a démarré sa réhabilitation comprend deux tours (dont une de plus de 15 étages). Il est situé à l’angle de l’avenue Charles de Gaulle et de la Rue du Gouverneur Carras à Bonanjo, Douala.

Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame a une vision, celle de bâtir une CNPS à l’image du fond de pension des retraités sud-africain qui aujourd’hui détiennent 25 % du capital d’Ecobank et contrôlent l’entreprise MTN.