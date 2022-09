CAMEROUN :: JULES MDE MOUJEFOU : « NOUS ALLONS NOUS RETROUVER ET CÉLÉBRER NOS ACTIONS COMMUNES » :: CAMEROON

Le responsable administratif et financier de l’Ong Jean Félicien Gacha, s’exprime sur le programme Vacances utiles mis en œuvre au Centre des Cultures Jean Louis Dumas et annonce l’organisation des 20 ans d’existence de cette organisation.

Quelle est la philosophie qui sous-tend le programme Vacances utile ?

Le programme Vacances utiles a été implémenté à la suite d’une forte demande des parents en termes d’encadrement des enfants pendant la période des vacances. Cela fait sept ans déjà que nous nous déployons dans cette approche, qui fort heureusement porte des fruits et nous conforte dans la logique que nous avons bien fait de l’opérationnaliser. C’est l’occasion pour des enfants qui viennent d’horizons divers de toucher du doigt ce que fait le Centre des cultures Jean Louis Dumas de la Fondation Jean Félicien Gacha. Nous avons donc différents ateliers qui permettent à ces enfants d’éclore leur talent et leur génie créateur.

Moyens mis en œuvre par la Fondation Gacha pour soutenir le programme Vacances utiles 7ème édition ?

C’est toute une organisation qui travaille pour orienter et canaliser ce que chaque enfant a de mieux et qui mérite d’être mis sur orbite. Au cours de cette 7ème édition, nous avons eu l’idée à partir du moment où les enfants s’étaient déjà bien moulés dans l’environnement de Bangoulap, de sortir un temps soit pour aller découvrir et toucher des yeux ce qui se fait ailleurs, notamment le patrimoine culturel camerounais. Ils sont allés au Musée national de Yaoundé, le Musée du peuple Batoufam et dans Akono, dans la Mefou-et-Akono. Nous remercions à cet effet des bénévoles qui ont compris l’intérêt que nous recherchions dans ce programme : développer le savoir-être des enfants et leur savoir-faire plus tard, en suscitant des vocations. Nous remercions nos partenaires financiers, (Afriland First Bank qui nous soutient depuis deux ans déjà et l’hôtel Zingana à Bafoussam) ; le partenaire culturel, l’association des amis du chœur Madrigal pour l’apprentissage du chant et de la musique. Ces partenaires nous permettent chacun a son niveau de compétence d’arroser la graine que nous avons ensemble semée.

Comment se prépare les 20 ans de la Fondation Jean Félicien Gacha ?

Au vu du parcours que cette organisation a fait, les promoteurs ont décidé de marqué un temps d’arrêt pour évaluer le chemin parcouru : on est parti de quelle idée et où en sommes-nous après 20 ans ? Ça a été un parcours laborieux. Nous allons nous retrouver et célébrer nos actions communes. Ces actions communes qui participent au rayonnement culturel du Cameroun. La présidente fondatrice, Lys Dumas, souhaite que cela soit un moment de réjouissance et de ferveur populaire. L’hommage sera rendu aussi bien à ceux qui ont passé une partie de leur vie avec nous, qu’à ceux qui continuent l’aventure sur ces montagnes de Bangoulap, et qui perpétuent notre tradition de faire de la culture notre chemin de bataille. Nous avons déjà préparé les préparatifs. Les festivités se tiendront les 24 novembre au 1er décembre de cette année.

Que dire de la Fondation Jean Félicien Gacha ?

La Fondation Jean-Félicien Gacha, est une organisation non gouvernementale de l’Ouest Cameroun qui œuvre en Afrique pour favoriser l’éveil des vocations et développer les talents artistiques, en proposant des formations aux jeunes. La Fondation Jean-Félicien Gacha met à la disposition de l’espace culturel Jean Louis Dumas, tout au long de l’année, un appui humain et logistique pour réaliser ses différentes activités. Le travail entre les deux structures inclut des actions culturelles en France et à l’international. Autonome, le Centre des cultures finance ses actions grâce à la générosité de ses donateurs. Un don au Centre participe de la mutualisation des efforts dans ce que nous pensons de bien pour notre cher et beau pays.