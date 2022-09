CAMEROUN :: Georges Ewane Ngide : À l'épreuve du marteau et l'enclume :: CAMEROON

La peau de chagrin d'un conseiller technique désormais dans les sales draps pour s'être jeté dans la mare aux crocodiles.

Enseignant d'université, brillant présentateur de l'émission « Inside the Presidency » à la Crtv-Telé, Georges Ewane a occupé des fonctions de chef de la brigade des reportages spéciaux, chef de division des activités de souveraineté, conseiller technique numéro 5 auprès du Dg de la Crtv avant de rebondir par le biais d'une promotion au poste de directeur central Pôle Radio. Au rang des atouts de Georges Ewane Ngide: son sens pointu de discrétion, sa détermination, sa sympathie, sa convivialité et sa distanciation plurielle. Dans la foulée du "Grand dialogue national" convoqué par le président de la République Paul Biya en vue de résoudre la crise dans les régions du Nordouest et du Sud-Ouest, Georges Ewane a bénéficié de la confiance du Chef d'État.

Il a assuré les fonctions de porte-parole des assises et les activités qui se sont déroulées du lundi 30 septembre au vendredi 04 octobre 2019 sous la conduite du Premier ministre Joseph Dion Ngute. Le 09 juin 2021, Georges Ewane a été nommé par le président de la République Paul Biya au poste de conseiller technique à la présidence de la République division de l'information et la communication. Une nomination qui sonne comme une récompense après le travail de porte-parole abattu pendant le Grand Dialogue National.

De l'oubli à la trahison

Nonobstant qu'il était un haut cadre à la Crtv, l'ancien Directeur central Pôle radio a bénéficié d'un espace de communication assez large à la chaîne de télévision Vision 4 TV du groupe l'Anecdote où il s'est immensément épanoui et a grandi en visibilité. Le Pdg du groupe l'Anecdote, Jean Pierre Amougou Belinga dont la fidélité aux institutions républicaines et à Paul Biya n'a pris aucun ride, avait spécialement ouvert ses antennes au porte-parole du Gdn. Georges Ewane ne s'est pas fait prier pour profiter au maximum de cette vitrine qui l'a positionné sur le toit du monde. Il est difficile de comprendre, ni d'admettre que le conseiller technique crache dans la soupe qui l'a nourri, décidé de pactiser avec les adversaires, les démons et les conspirateurs déterminés à nuire, à détruire et à effacer Jean Pierre Amougou Belinga et son empire qu'il construit de jour en jour au prix d'énormes sacrifices. Quelle est la récompense d'une telle ingratitude complotiste ? Quel est le commanditaire qui tire les marrons du feu, tire derrière les rideaux, des flèches destinées à anéantir les médias du groupe l'Anecdote?

Un ton accusateur et sentencieux

« Il convient de relever que, tirant profit de cette rencontre, le journal « L'Anecdote » appartenant à' Amougou Belinga a fort opportunément annoncé, dans son édition du 31 août 2022, le retour en grâce (Come-back) d'Atangana Kouna qui, selon ce journal, aurait été reçu au Palais de l'Unité « sur très hautes instructions du Chef de l'État », écrit Georges Ewane. Poursuivant dans le dénigrement, il fait état de ce que, « en commentant cette photographie sur les médias sociaux, un camerounais a déclaré : « une photo vaut mille mots, mais celle-ci vaut mille maux ».

Le conseiller technique n'a pas raté l'occasion d'égratigner, balancer des insinuations au sujet de l'immeuble « Ekang » dont la splendeur de l'infrastructure et la grandeur de l'investissement dominent Yaoundé, la ville aux sept collines. Puisant toujours dans les réseaux sociaux, le signataire affirme sans preuve que « pour nombre d'internautes, la publication de cette photographie met en lumière les relations d'affaires qui existeraient entre Amougou Belinga et le directeur du cabinet civil de la présidence de la République ».

Sur un ton accusateur et sentencieux, le conseiller technique ferme les oreilles sur la version des faits du Zoomloo Amougou Belinga qui a toujours clamé que le terrain lui a été concédé par l'ex délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé ; Gilbert Tsimi Evouna aujourd'hui président du conseil régional du Centre. « Les proches du DCC seraient d'ailleurs impliqués dans des transactions immobilières douteuses concernant l'acquisition d'un terrain appartenant à la famille Ndingue au quartier « Ekoudou », sur lequel M. Amougou Belinga vient d'ériger une bâtisse dénommée « immeuble Ekang ». La note d'information s'achève par une conclusion malicieuse, orientée et radicale pour la prétendument très haute information de Paul Biya. « En tout état de cause, cette photographie a considérablement écorné l'image de la Présidence de la République, qui doit en tout temps se montrer digne et irréprochable ».