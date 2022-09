Une nouvelle banque en gestation au Cameroun :: CAMEROON

Africa Golden Bank qui attend l’agrément de la COBAC serait le projet d’un groupe d’hommes d’affaires nationaux.

L’actualité indique que le paysage bancaire camerounais pourrait s’enrichir d’un nouvel établissement de crédit. Et que ses promoteurs n’attendent plus que l’agrément de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC ), gendarme en la matière dans la zone Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Si tout se passe sans aspérités, Africa Golden Bank se positionnera comme étant la 19e banque commerciale au Cameroun. L’agrément attendu de la COBAC ferait d’Africa Golden Bank la 7e banque à capitaux nationaux, après Afriland First Bank, NFC Bank, UBC Plc, CBC, Cca et La Régionale (qui a obtenu le sien il y a quelques heures).

Le projet qui se veut ambitieux est porté par quelques hommes d’affaires camerounais, connus du monde du business. Si rien n’est encore officiel, des sources crédibles parlent de Samuel Foyou qui officierait, le moment venu, au poste de président du conseil d’administration (Pca) d’Africa Golden Bank. On le crédite sans doute de la majorité des actions. Il y a également Sylvestre Ngouchinghe, le promoteur de CONGELCAM, leader sous-régional dans la distribution des produits de mer. Sylvestre Ngouchinghe occuperait les fonctions d’administrateur avec Timothé Gamo, autre capitaine d’industrie. Des informations à confirmer font état de ce que Edouard Akame Mfoumou, ancien membre du gouvernement, agirait dans une posture d’administrateur indépendant. Tout comme Jean Michel Monayong et Hippolyte Tagatio seraient respectivement administrateur directeur général et directeur général adjoint.

L’autre acteur cité dans l’actionnariat d’Africa Golden Bank, c’est Sunu Assurances, la compagnie d’assurance panafricaine qui a récemment racheté la filiale sénégalaise du français Bnp Paribas. « Le dossier d’agrément est encore à la COBAC qui attend trois documents justificatifs sur l’origine des fonds pour être validé », apprend-on. Alors que des spécialistes de la finance s’interrogent sur la faisabilité d’un tel projet, au regard de la composition des promoteurs, une frange de l’opinion s’emploie à reconnaître que l’avènement d’Africa Golden Bank augmentera le nombre de banques en activité sur le territoire camerounais.

Tandis que les autres mettent l’accent sur le profil de l’acteur principal, Samuel Foyou. En ouvrant ses affaires à la banque, Samuel Foyou entend diversifier son portefeuille d’investissement. Depuis juin dernier, il a fait son entrée dans le segment brassicole avec la fabrication de la bière Slash, un produit des Brasseries Samuel Foyou (BRASAF), du nom de cet industriel camerounais qui a fait fortune au Congo et en Angola.

La société BRASAF est arrivée sur le marché brassicole national en janvier 2021, après avoir déposé en 2014 ses actes de création auprès d’un notaire à Douala. Le capital social se chiffrait alors à 100 millions Fcfa. L’empire Foyou s’étendra désormais à une dizaine d’entreprises où on retrouvera Unalor, Plasticam, Fermencam, Sotrasel, Biscuiterie Samuel Foyou (Bsf), le Krystal Palace de Douala (hôtel cinq étoiles) etc.